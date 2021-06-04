我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾41.2%民眾 已完成疫苗接種

台新增本土472例、21死 累積破萬人確診

《老照片說故事》軍挎情結

崇輝
作者使用多年的斜挎包。
作者使用多年的斜挎包。

自小養成習慣，出門前先挎上斜挎包，並順手摸摸確認已帶齊東西，方能踏實地出門。若是肩膀上沒了那種沉甸甸的感覺，心裡總覺得空落落的。斷斷續續用了十幾年的備用斜挎包，樣式老派，表面灰色漆皮都快掉光了，蓋面上更因為長年的手摸留下了斑駁的包漿。但它輕巧隨身，皮實耐用，跟了我許多年也不破不漏，挎在肩膀上很有安全感，所以一直沒捨得扔掉。

出了門，陽光正好，於是將其放在花壇上拍了張照片。仔細端詳照片裡斜挎包，才注意到風格簡約的它，尤其是蓋住了大半個包的長蓋面和暗扣的環節，顯然是借鑑了小時候我非常癡迷的軍挎樣式，只是多加了一層帶拉鍊的夾層罷了。同時，也意識到心裡還保留青少年時期深深的軍挎情結。

軍挎是軍用斜挎包的簡稱，樣式應該很多，但對我們這些七○年代大陸成長的人而言，卻專指在那個時興身穿國防綠軍裝的年代，與之配套的一款長方形軍用斜挎包。

那年頭提倡「語錄不離手，萬歲不離口」，毛主席的著作被稱為「紅寶書」，更像是護身符般的存在著。而這款軍挎就是存放紅寶書和語錄首選的書包，因此也成了種身分標誌，有了軍挎就多了些安全感；路遇檢查，從隨身攜帶的軍挎中捧出紅寶書或者語錄來，就會被另眼相待，視為同類——革命隊伍中的一員，立馬放行。如果沒有，被問及祖孫三代的盤查是免不了的。

挎在肩膀上的軍挎得有股分量感，沉甸甸的像把隨時可以拔出來防身的盒子炮（手槍）。裡面放紅寶書和語錄的分量顯然不夠，找張報紙包塊板磚塞進去才算得勁。於是，往軍挎塞塊板磚，在北京城裡的小青年中成了種時髦的行徑。平日裡，我們還真的有模有樣地反覆練習從軍挎裡抄出板磚來的反應速度，時刻準備著用此來對付敢於來犯之敵。等這個動作練熟之後，還會抓住挎包背帶掄起軍挎，像揮舞流星錘似地打轉，讓人不能靠近自己。

如今想起來，在那個安全感極度缺失的特殊年代，我們這些毫無著落的年輕人，只能通過這樣荒唐的舉動來聊以自慰。

北京

上一則

全城推動消費

下一則

金絲雀（下）

延伸閱讀

外地2女成大讀書留駐台南七股 食魚教育翻轉漁村

外地2女成大讀書留駐台南七股 食魚教育翻轉漁村
文革時期百姓日常（上）

文革時期百姓日常（上）
金融時報：中國逐鹿太空 超美意圖明顯

金融時報：中國逐鹿太空 超美意圖明顯
楊冪念錯詞遭諷「學霸人設」崩塌 粉絲護主揭真相

楊冪念錯詞遭諷「學霸人設」崩塌 粉絲護主揭真相

熱門新聞

何偉。（取材自微博）

美國作家何偉未獲四川大學續聘 引外界猜測

2021-05-31 11:45
瞿欣怡已能坦然面對自己的中年困境與憂鬱。(記者侯永全／攝影)

兩度掉進黑暗 瞿欣怡移居花蓮享受平靜 不再畏懼

2021-05-31 07:00
倩華／圖

我家廚神

2021-05-29 03:02

兩位白人上司

2021-05-29 03:01
索福尼斯巴·安圭索拉的自畫像。（孫愷愉．圖片提供）

被遺忘的天才女畫家

2021-05-31 03:02

買豆腐的掙扎

2021-05-30 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑

美新冠疫苗援外 台灣等亞洲16國共分700萬劑
打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種

打疫苗送脫衣舞秀 賭城當紅舞孃爆乳帶頭接種
拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

拜登擴大黑名單 禁投資華為等59 軍工與監控公司

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用

窮人止步…世界第一「天空泳池」 限富豪住戶使用
台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升

台本土確診案例增583例、17死 年輕人染疫比率升