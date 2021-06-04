《老照片說故事》軍挎情結

作者使用多年的斜挎包。

自小養成習慣，出門前先挎上斜挎包，並順手摸摸確認已帶齊東西，方能踏實地出門。若是肩膀上沒了那種沉甸甸的感覺，心裡總覺得空落落的。斷斷續續用了十幾年的備用斜挎包，樣式老派，表面灰色漆皮都快掉光了，蓋面上更因為長年的手摸留下了斑駁的包漿。但它輕巧隨身，皮實耐用，跟了我許多年也不破不漏，挎在肩膀上很有安全感，所以一直沒捨得扔掉。

出了門，陽光正好，於是將其放在花壇上拍了張照片。仔細端詳照片裡斜挎包，才注意到風格簡約的它，尤其是蓋住了大半個包的長蓋面和暗扣的環節，顯然是借鑑了小時候我非常癡迷的軍挎樣式，只是多加了一層帶拉鍊的夾層罷了。同時，也意識到心裡還保留青少年時期深深的軍挎情結。

軍挎是軍用斜挎包的簡稱，樣式應該很多，但對我們這些七○年代大陸成長的人而言，卻專指在那個時興身穿國防綠軍裝的年代，與之配套的一款長方形軍用斜挎包。

那年頭提倡「語錄不離手，萬歲不離口」，毛主席的著作被稱為「紅寶書」，更像是護身符般的存在著。而這款軍挎就是存放紅寶書和語錄首選的書包，因此也成了種身分標誌，有了軍挎就多了些安全感；路遇檢查，從隨身攜帶的軍挎中捧出紅寶書或者語錄來，就會被另眼相待，視為同類——革命隊伍中的一員，立馬放行。如果沒有，被問及祖孫三代的盤查是免不了的。

挎在肩膀上的軍挎得有股分量感，沉甸甸的像把隨時可以拔出來防身的盒子炮（手槍）。裡面放紅寶書和語錄的分量顯然不夠，找張報紙包塊板磚塞進去才算得勁。於是，往軍挎塞塊板磚，在北京 城裡的小青年中成了種時髦的行徑。平日裡，我們還真的有模有樣地反覆練習從軍挎裡抄出板磚來的反應速度，時刻準備著用此來對付敢於來犯之敵。等這個動作練熟之後，還會抓住挎包背帶掄起軍挎，像揮舞流星錘似地打轉，讓人不能靠近自己。

如今想起來，在那個安全感極度缺失的特殊年代，我們這些毫無著落的年輕人，只能通過這樣荒唐的舉動來聊以自慰。