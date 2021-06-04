民間諺語：「窮師範、富中學」，意思是窮師範生、富中學生；有一年半時間，我就是這樣的一個窮師範生。

一九四七年夏，我小學畢業，報考江蘇省立如皋師範學校簡師班；當時的所謂「簡易師範」，是指招收小學畢業生，培訓三年後擔任初級小學教師。因為是公費，通俗的說法是「吃飯不要錢」，所以應屆生和往屆生都來報名，最終在七百多人裡面錄取了一百二十人，幸運的是，我也榜上有名。

師範生的特點，一是窮，二是年齡大，全班六十個同學大部分是市鎮平民，也有幾個人是出生地主家庭的；他們往日或許有過甜美的日子，但現在被「掃地出門」，流亡到城市裡，也就匯入到貧民大軍。我那年十四歲，現在看來年齡偏大（我的女兒十四歲正好初中畢業），哪曉得報到後才發現，除了兩個女生，其餘都是我的大哥大 姐，有的甚至比我大五、六歲。站隊排座位時，我坐在最前排，緊靠講台。

一九四八年上半年，有個女生的座位空了幾天，引起猜測。等到她再來上學時，頭髮燙了，還帶來一盒喜糖分給大家。那學期，班上有三個女生燙了頭髮，這是結婚的標誌。當時在如皋城駐有一個整編師，滿城都是軍人，軍人的生活條件比平民百姓強多了，所以她們都嫁給了駐軍的軍官。

或許有人疑問，怎麼相當於初中一年級的女生就結婚了？不用擔心，她們都已經是十七、八歲的大姑娘了。隨著淮海炮聲的沉寂，這個整編師撤往江南，以後再也沒聽到這三個女同學的消息。

男生宿舍號稱西北大樓，是一座五開間的兩層樓房，我住在樓上；沒有隔牆，空蕩蕩的像個大會堂，放著一排排的單人木板床。這麼多人，夜裡說夢話的、打呼嚕的，肯定是此起彼伏。但我每晚熄燈後很快就進入夢鄉，直到天亮時起來，上茅廁、到井邊洗臉刷牙，然後背古文、練大小楷，所以夜裡的交響曲對我並沒有多少影響。

冬天最難熬，因為窗戶沒有玻璃，只蒙著紗布，屋裡的溫度跟外面差不多。我有一床棉被一條草席，棉被的一頭用繩子捆紮，身子鑽進去後，再將棉被裹緊，只將半個臉和鼻子露在外面，還是有幾次凍得流鼻涕。

吃飯每天一乾兩稀，儘飽不限量。中午有兩碗青菜，其中一碗有些許蓋頭，通常是薄薄一層豆腐，難得有一小撮肉絲。我人小飯量大，一頓要吃三碗。我們吃的是江西紅米，裡面還有砂子，據說本是徵集來的軍米，比較便宜，是束榮松校長弄來的。束校長靠著上層的關係，在那經濟崩潰的時候還能領到經費，維持幾百人的一日三餐，是件極不容易的事。也許正是這些關係，讓束校長在一九五○年的「鎮反」中賠上了性命。

我家在農村集鎮上，是個一貧如洗的破落戶，長期處於半飢半飽、僅僅維持生命的狀態。唯獨在如皋師範的這一年半中，能放開肚皮吃飽飯，恰好是在我成長發育的階段。所以，我對江西紅米、對如皋師範和束榮松校長，深懷感激。