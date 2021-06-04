我從吃奶起，外婆就為我做鞋；人生第一次穿的鞋，媽媽告訴我叫寶寶鞋，外形胖胖、圓圓的兩個棉花球，用純棉花布填滿了雪白棉花做成的工藝品。這是外婆為我做的第一隻鞋，可惜我沒能見上一面。

當我出生一百天，外婆給我做了一雙虎頭鞋。據母親回憶，這雙虎頭鞋看起來十分形象，虎虎有生氣，特別是老虎的兩隻耳朵上各有一小撮虎毛。外婆特意找出我父親做皮袍子剩下的邊角料，挑選出來做點綴，長了毛的虎耳朵更逗人。孩子滿百天穿虎頭鞋的習俗已有千年歷史了，是長輩期盼孩子長大有虎氣、有膽識，也為孩子辟邪。

由於我是長子、長孫，因此滿一歲時家裡隆重地擺了好幾桌酒席，前來祝賀的親朋好友帶來的禮物都是民間常見的物品，大多是「福如東海」、「壽比南山」的擺設，也有自己蒸的壽桃、壽糕；但母親說，最搶眼的還是外婆為我做的百歲鞋。圖案是從蘇州桃花塢年畫上描下來的，一個胖娃娃騎著一條金色大鯉魚一躍過龍門。外婆做這雙鞋費了不少功夫，描圖、配彩色絲線、準備做鞋的布料等，前後一個多月。

轉眼到了上學的年齡，外婆為了能讓我走上一條榮華富貴的路，在那個炎炎夏天開始為我趕做一雙「童生鞋」，她認為穿上童生鞋，就是踏上仕途的第一步。外婆做的童生鞋，一雙圓口黑布鞋，上面繡著文房四寶的圖案，一隻鞋的鞋面上繡著「學海」，另一隻鞋上繡著「無涯」。據我所知，自有了科舉，童生鞋就誕生了，在崇尚「詩書傳家長」的地方漸漸地形成了一種民俗。

外婆考慮到我要走路、要玩耍，把鞋盡量做得耐穿、合腳；外婆在地上鋪上一張舊報紙，讓我站在上面，她低下頭沿著我的腳用鉛筆畫了一圈，為我描鞋子的設計圖，這個細節我至今沒有忘記。上學第一天，媽媽給我穿了一身新衣，當然不會忘記外婆特意做的童生鞋，外婆看著我這身打扮，喃喃自語：「寶寶讀書了，寶寶的腳長大了。」

外婆的娘家在太湖之濱，穹窿山下的藏書鎮，算得上殷實的小康人家、書香門第。那裡的姑娘都會蘇繡，家裡常常有大姑娘、小媳婦聚在一起，忙著切磋技藝，若到了快出閣的年齡，就為自己繡嫁妝。我沒能看到外婆繡的全部嫁妝，只看到二件，一是肚兜，二是十果鞋。肚兜，寓意新娘兜著一肚子兒女出嫁，到夫家傳宗接代。外婆做新娘時穿的肚兜，繡著精美的幾個石榴，成熟的石榴裂開，裡面滿滿的石榴子。

十果鞋，當時作為大婚的禮鞋，是新娘必備的嫁妝。最早的傳說是晉獻公下詔，所有三宮六院穿的繡花鞋都要繡上皇帝欽定的十種花果紋樣，有桃花和桃子、佛手和如意、葡萄和枇杷、牡丹和芍藥、石榴和荷花（蓮子），老百姓紛紛效仿取其吉祥如意。也有的地方叫做「晉國鞋」，以便世代不忘。

高中畢業，我就要離開故鄉去謀生，我帶上了外婆做的「千層底布鞋」，那是又合腳又牢固的布鞋。臨別的前一天晚上，外婆語重心長地對我說：「千里之行始於足下，有了這雙鞋，走遍天下都不怕。」離開老家以後，沒能夠再穿到外婆給我做的鞋，總覺得買來的鞋都沒有外婆做的鞋穿著舒服、合腳，內心更是永遠感激外婆做的、伴我一起長大的鞋。