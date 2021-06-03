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《老照片說故事》游泳體檢合格證

沈克明
作者兒子的上海游泳體檢合格證。
作者兒子的上海游泳體檢合格證。

看到兒子的這張上海游泳體檢合格證，使我想起疫情前，在紐約游泳池淋浴室見到一位渾身皮膚炎結疤的男子，嚇了一大跳，之後久久不敢光臨這個游泳池。

記憶中，上海的泳池不會讓有皮膚病的人入池， 去公共泳池的人必須持有游泳體檢合格證。記得上海對公眾開放的泳池很多，泳池像電影院一樣，一個半小時或一個小時一場， 夏季每天從上午七、八時開始，一直到夜場十時，十時以後游泳池清潔濾水消毒。

每年去定點診所醫院作游泳體檢是收費的，體檢項目肺與心臟主要靠聽診詢問，檢查得比較嚴格的是沙眼、腳癬、皮膚病，許多成年人有腳癬（香港腳）而拿不到合格證。

我居住附近的新成游泳池建於一九三八年，原名大陸游泳池；游泳池主池二十乘五十米，淺水池兩旁還有二個大耳朵型兒童池。每場售票二百張，更衣室分Ａ區進場，Ｂ區出場。

入池前必須淋浴，雙腳要在長長的漂白水池走過，出場淋浴更衣後，由泳池醫務人員滴過眼藥水出門，防止感染紅眼病。那時，我親眼見到身上有點水泡的男子被工作人員阻止入池，也見到看似「紅眼睛」不能入池的人與工作人員吵架的場面。這些都是五、六十年前的事。

改革開放後， 上海大部分老泳池都被廢除，新建很多俱樂部式的室內池，游泳體檢合格證制度雖然仍然存在，但形同虛設，只要付得起高昂俱樂部費應該通行無阻吧。

游泳 電影院 紐約

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