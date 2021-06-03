一九七二年，我在天津大直沽中街小學上四年級。有一天校會上，校領導要求我們撿廢鐵支援國家建設，因為文革兩年沒招生 ，學生都是半天上課，沒課的半天要以家庭學習小組為單位撿廢鐵，學校按年級排好時間，只能用兩個半天，一周就結束。

第一個半天，我們小組幾個同學在我家門口集合好，剛拉著柳條筐往大街走，碰見住我家對過院裡的奶奶。我告訴奶奶，老師讓我們撿廢鐵，奶奶笑說：「大街要是有廢鐵，還等你們？早讓拾廢品的撿走了。」到大街一看，都是一撥一撥的學生，抬著筐、端著盆兒瞎轉悠。

我們把犄角旮旯都扒拉也沒找到廢鐵，就串胡同。那時家家都把垃圾箱放在門外，有的是木箱，有的是破筐，也有破洗臉盆；看著破臉盆眼饞啊，一位男生說要跟媽媽說說，把他家的垃圾盆交給學校。一下午，只撿了幾根鏽鐵絲、彎釘子，讓我們最興奮的是撿到一塊自行車閘皮，閘皮是膠皮的，可是裝著閘皮的卡子是鐵片的，估計有四、五個花生粒重。

回家後我拉出工具盒，把裡面的彎釘子、鏽螺母都挑出來，連平時烙餅墊火用的圓鐵片也拿過來。媽說：「這個圓鐵片可不能拿，要不烙餅都是糊的。」我又去奶奶家找，奶奶屋門後放著一個大鐵鍋，直徑一尺半，三個爪，生鐵的，每年春節都用它炒花生；後來漏了，奶奶用它蓋罈子。奶奶找個搪瓷碟子蓋罈子，上面壓上磚頭，把鐵鍋給了我。她說：「要不是你們老師說的撿廢鐵，我才捨不得呢！跟了我多少年了，這個鐵鍋扣上裝大米的罈子，耗子都氣歪了嘴。」

隔天爸用自行車把鐵鍋推到學校。學校成了廢品站，講台邊堆著同學們從家裡拿的廢鐵：釘子、螺母、窗戶鉤、簸箕、煤鏟，還有水舀子、火筷子、爐鉤子，有的東西還新著呢。班主任許老師讓把新的全拿回家。

第二個半天， 我們小組去了天津自行車飛輪廠門口；有個男生說，他跟哥哥在那逮過蛐蛐，廠門口有廢鐵。飛輪廠在大直沽銀行斜對面，路面是爐灰渣子鋪的，踩在上面吱吱響，刺耳鑽心；廠子離主幹道很遠，走半天不見個人影，挺瘆人。看見了廢鐵堆，我們一擁而上，其實是鐵渣子摻雜爐灰、木屑的垃圾堆，上面的鐵刨花約手指粗細，像彈簧長長短短彎彎纏掛在一起。鐵刨花有油，閃著五顏六色的光，邊沿像刀口一樣鋒利，稍不留神就刺一道口子。

男生爬上鐵堆小心翼翼地拽鐵刨花，我們蹲在地上，拿鐵鉤子邊刨邊撿。有個男生還帶來塊磁鐵。他拿著不停地在地上吸，吸到的是一圈細小的鐵沫，把我們逗笑了。 不一會兒，我們就撿了小半筐，大螺母、鋼筋棍兒、小角鐵都有。

我們組是我們班撿得最多的，當許老師得知我們去了飛輪廠，叮囑說：「絕對不能再去啊，那個地方太偏僻！」幾年後，飛輪廠剛從大直沽銀行取來的全廠工資，全部被搶走。五十年了，案子至今沒破，就發生在我們撿廢鐵的那條路上。