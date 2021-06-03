前幾天一個上午，妻子快中午時回家，打開鐵皮箱嗔怪道：「叫你買米，怎麼忘了？」我關了電腦馬上朝外跑，只十幾分鐘就從小街的糧油店買回二十斤的東北大米。剛過十二時，午飯就好了。端著飯碗，我感嘆道，「現在弄吃的真方便！」妻子說：「放在三、四十年前，你行嗎？除了糧票，還必須有個購糧證，農村裡去馬路邊的糧站買，許多山裡人要花半天甚至一天工夫；就是在縣城裡，像剛才你再趕去，人家恐怕下班了，買不來米，你中午就餓肚子吧！」

妻子的話，提及以前人們生活的一個重要憑證──購糧證。新中國 成立初期，物資匱乏，糧食缺少，政府開始制定糧食計畫供應的各項政策，實行統購統銷。一九五三年十一月，糧油統購統銷後，我們皖南歙縣開始使用購糧證券 。後來，購糧改用票證合一的購糧證，憑證按月到指定糧站購糧，過期不售。

城鎮裡每一個居民都按年齡畫分，定量供應糧食，各地不完全相同，從嬰幼兒到中學生，由幾斤、十幾斤到二十幾斤。成人一般的標準是女的二十八斤、男的三十斤，重體力勞動者可酌量增加。而農村、糧產區的口糧多些，自然就無需購糧證，缺地少糧的地方特別是山區，自產糧不夠，國家調劑供應，也需要購糧證。那時候哪家要是遺失了購糧證，可比遺失小錢包要嚴重得多，因為它意味著這個家庭將無法買到糧食。那個時期，居民遷移，哪怕是搬遷住房，除了要到搬出地和搬進地的派出所辦理有關手續，另外一個必不可少的重要步驟，便是到兩地的糧食部門辦理手續。

購糧證是硬紙殼做封面的小本子，六十四Ｋ模樣。記得在我們這兒，封面上頭有兩行字，一為「安徽省歙縣」，二為「農村」或「城鎮」，標明的是地區和戶口的性質，中間是大點的字，為「農民糧食供應證」或「居民糧油供應證」，下面兩行字體小些，一行為「歙縣糧油食品局」（有的簡稱為「歙縣糧食局」），是發證的單位，底下一行字最小，為「（ＸＸ——指年分）歙糧農字第ＸＸＸＸＸＸ號」或「（ＸＸ）歙糧居字ＸＸＸＸＸＸ號」，這編號是要用筆填寫的。

購糧證的封裡多為使用說明，如：「憑證到指定的糧站購買，不得買賣、塗改和偽造，妥善保管遺失不補，使用完後把該證上繳糧站」等；如果是居民的糧油證，還要加上「遷入、遷出人口增減了，由糧食部門改動人口變動情況，並且蓋章才有效」。

第一頁圖表式，有戶主、人口、位址、供應點、發證機關、填發日期，然後各頁是每月供應數量及購買記錄等。農民的購糧證，每年買完後就要被糧站收回，到了九○年代後，糧食漸漸富足，有人家的供應糧當時沒買完，本子就留了下來，如目前還保存著，那就成為了一段歷史的見證。

我生長在皖南歙縣的山區，村莊較大，兩千多人口，但田地少，從六○年代中期，我有些懂事後，便知道每年冬天生產隊裡要發放購糧證，是每個社員家的寶貝；一到月初，就得步行十五里走出山塢，去徽杭公路旁的糧站買米。有的孤寡老人尚能走動的，就自己去糧站背米，來回要一整天；走不了的人，就託人去買米，再付點報酬，一般以一百斤五角錢計算。我高中畢業回鄉時，村裡流行單輪車，我和幾位鄰居青年常常結隊推一、兩輛單輪車去糧站，把幾家每月的供應糧買回家，我們曾幫孤寡老人買米，都是不要報酬的，做做好事吧。

購糧證上的數字是毛糧，相當於沒有加工的稻穀，稻穀軋成米，一般是七成，所以去糧站買米，數字是要打七折的，要是搭配麵粉，同米一樣是七折；有些時候，搭配供應玉米或山芋乾，玉米打九點五折，山芋乾不打折。一些人多糧少的戶頭，就想辦法跟人家調換，要買玉米或山芋乾。山芋乾雜質多，而且有的原來是爛山芋，不好吃，某些生活比較好的人家就同意換掉山芋乾。

三、四月是青黃不接的季節，即使有了購糧證，但標準不高，如遇上頭年水災、旱災的，糧食歉收，一些農戶這時家裡糧食也不夠吃了，此時政府會撥付救濟糧。我在家裡勞動那幾年就遇上過。一聽說要發放救濟糧了，社員們歡欣鼓舞，趕快把購糧證交給組長，由組長送到會計處，而我這個出納也幫著製作統計表，填寫購糧證。購糧證上每人多了三十斤，這可是件大事，它確確實實起到了救濟的作用。

隨著改革開放的不斷深入，市場物資愈來愈豐富，購糧證的作用也就漸漸喪失了。九○年代初，開始建立社會主義市場經濟體制，各地的糧食供應系統也開始改革，隨著糧票的終結，原有的糧食供應體制隨之瓦解，購糧證也退出了歷史舞台。查看新版「歙縣誌」，上面寫著：「一九九三年，糧油市場全部放開，糧油票證停止使用。」