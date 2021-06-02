《老照片說故事》春日的香椿

作者在紐約自家後院栽種了兩株香椿樹。

暖陽高照，站在高大粗壯的香椿樹下，望著樹枝上長滿褐色鮮嫩的椿芽，記憶把我帶回少年時代的春天。

一九六六年的五月，父親下班回來，從尼龍袋裡拿出一把莖帶葉的植物，說：「開春了，買了一把香椿嘗嘗鮮。」母親用清水洗淨香椿，切成小段，撒上鹽，攪拌後就可以吃了。

那時我九歲，第一次看見香椿的樣子，也是第一次品嘗香椿。味道清香爽口，吃了第一口還想吃第二口，這就是我對香椿的初始記憶。

那時是計畫經濟時代，菜市場裡的蔬菜品種有限，沒有香椿之類的農產品，我好奇地問父親，這麼好吃的香椿是哪來的？父親告訴我是在菜市街口買到的，賣香椿的是天津近郊的農民，他們採摘自家種植的香椿到市區裡來出售，既賣了錢，也豐富了市民的口味。

以後每年春季穀雨時節過後，父親都會買一把香椿。再後來，我知道了香椿不僅可以入菜，還有較高的營養價值，比起營養價值更高的就是文學價值—— 喻父之木。

二〇〇三年，我落戶紐約 ，在自家後院栽種了兩株香椿樹，一是懷念兒時留下的香椿美味，二是祈望遠在大洋彼岸的父親如大椿樹高壽，感激父親讓我從小知道香椿的益處和價值。俗說：「園中一株椿，春菜常不斷」。

在異國他鄉的椿樹，不僅滿足了我每年春天都能吃到兒時的味道，還增添了一重故鄉情懷。父親離開人世好多年了，院子裡的香椿樹愈長愈高，我對父親的思念也愈來愈深。