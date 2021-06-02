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一車韭菜

卞長生

一九六七年夏天的一天，老家豐台突然電閃雷鳴，風雨大作，玻璃窗戶被雨水淋得模糊不清；等雨稍歇，看到距離窗戶不遠處院壩的木門動了動，接著聽到有人敲門，節奏很緊。父親冷靜地說，這大雨天的，誰來家串門。

父親撐開油紙傘衝進雨幕，打開木門，一位推著獨輪車的中年人向父親懇求到家裡避雨；父親把他迎進院子，將車上的韭菜卸下搬進屋內，獨輪車放置偏廈。中年人擦擦臉上的雨水說，妻子患病沒錢買藥，於是把自家的韭菜割了到附近村去賣，沒想到愈走雨愈大，實在走不動了，就來敲我家的門避雨。父親找了衣服讓中年人換上，中年人很不好意思，父親說：「誰都有難處，到了我家，就是一家人，還客氣啥。」

翌日雨還沒有停，男子在我家繼續避雨；可因天氣炎熱，那些被雨淋濕的韭菜開始打蔫，不賣出去就有爛掉的危險。中年人看著那些韭菜一臉愁容，父親看了對中年人說：「你不要著急，我和鄰居們關係不錯，我找他們幫幫忙，幫你賣出去。」

父親把我叫上，把韭菜放到麻袋裡，分幾次到鄰居家去；父親根本沒有對鄰居提到賣韭菜的事，而是說家裡割了韭菜，遇到雨天出不了村子去賣，要不也爛掉，「送您一捆對我也是幫助」。就這樣，韭菜很快處理掉了。父親囑咐我千萬不要和中年人說出實情，之後把這些韭菜該賣出去的錢，自家出資給了中年人。中年人非常感激說：「您的大恩大德，我一輩子也忘不了。」

傍晚時分天放晴，中年人要回家去，雨雖然不下了，可是土路上仍然堆滿泥巴，獨輪車推不了，只能等道路硬了再來取車。父親把中年人送走，回到屋子裡才發現，父親給的韭菜錢被放到灶台邊沿的瓷碗底下，中年人並沒有帶走。那時與對方沒有任何聯繫方式，父親後悔自己疏忽，沒發現中年人是什麼時候把錢放到那裡的。

原來，在中年人即將離開時，鄰居李奶奶給父親送錢來，說：「種韭菜不容易，我們怎麼能夠白吃呢？」父親沒收李奶奶的錢，可是這情況被中年人聽到了。

父親幫人不成，很不安心；過了好幾天，道路已乾涸，估計中年人會來家取獨輪車了。這天，父親起的很早，在自己的韭菜地裡割了一車韭菜，靜候中年人到來。果然，中年人來了，見獨輪車上有韭菜，說什麼也要卸下來。他說：「遇到雨在您家留宿，給您找不少麻煩，怎麼還要您為我搭上一車韭菜。」父親曉之以理：「你的妻子生病，你賣韭菜換錢買藥遇到雨，我想幫忙，你那一車韭菜被我送了人情，鄰居感謝的是我，而不是你，這情分是你給我的，現在還一車韭菜不應該嗎？」「這些天，估計你是借錢買藥，借了錢還是要還的，今天天氣好，道路可以走了，你趕路賣韭菜去吧。」中年人很是感動，推著一車韭菜走了。

在那個溽熱的夏天，父親對待陌生人的真摯態度給我的印象很深，那個年代民風樸素，人與人之間充滿無私的愛，令人懷念。

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