在世界日報 看了孫先生寫的「打平伙」，即眾人湊錢聚餐之趣事，莞爾之餘，舊憶也隨即浮現心頭。

七○年代初，大陸物質貧乏，單位食堂供應緊張，每人每餐限買只有幾片薄豬肉的餸菜一份，對於正在長身體的小伙子來說，晚上睡前飢腸轆轆是常之有事，為了填飽肚子，大伙只好不時湊錢打打牙祭。

一開始大家都是學徒工，每月的學徒費僅二十元，打平伙也必須省著點；常是眾人湊錢湊糧票，到大沙地榕樹頭處的米粉廠買回幾斤河粉，再買上兩把大蔥，來個寡蔥齋炒河粉。其實這搭配真的有點不倫不類，缺少油水不說，蔥味太重也入口不佳，但當時誰也不講究這些，個個狼吞虎嚥一掃而光。

我們學徒轉正後升為一級工，月工資三十九塊八毛三，當電焊工和煆工的，每月還有半斤油糖和一斤豬肉的高溫 補助，於是湊錢聚餐的格局也隨之提升。每到分肉之時，師姐們拿著供給憑證到市場買回豬肉，再刀切過秤分為數份，然後看哪份瘦多的便配點肥，肥多的就加點瘦，務求大致公平。我們交了錢拿到豬肉後，部分人上市集買些蔬菜和配料，部分人到公用廚房將豬肉燜炸蒸煮。當一碟碟油水充足的餸菜擺上宿舍內的桌面，大伙把啤酒瓶蓋逐一打開，便放開肚皮吃個痛快。

後來單位調來一位在國際海員俱樂部餐飲部工作的陸姓員工，年紀比我們稍大點，於是我們的打平伙又上一台階。一天陸師兄向眾人提議：「今晚我們搞搞新花樣，消夜來個田雞（青蛙）煲粥炒牛河如何？」有人問食料從何而來？陸師兄說：「牛肉可託俱樂部裡的熟人買，田雞則要大伙自己動手去抓。」大家一聽此舉新穎，於是都拍手叫好。

當晚我們拿著手電筒跟著陸師兄去抓田雞。當時黃埔街的港灣路兩邊大都是田野，我們下了馬路沿著田埂小徑走，有人想打開手電筒照路，即時被他制止，說這樣會把田雞驚跑。我們摸黑走向田野深處，耳邊傳來幾聲蛙鳴；陸師兄對著蛙響處突然打開手電筒，只見亮光處一隻田雞伏在禾桿上一動也不動，未等陸師兄開口，一人立刻撲過去將田雞抓到手中。就這樣，約一個小時我們抓到七、八隻田雞，興高采烈打道回府。

路上我們問陸師兄，為什麽田雞被電光照著就不能動彈？他說，這是因為田雞的眼睛沒有視覺矯正的功能，突然的強光能令牠暫時失明，而動物在看不到東西的情況下一般不會亂動。接著他看看手表說：「時間差不多了，估計留守的工友已備好河粉牛肉煲好粥，就等著我們回去落料和起鍋了。」

回到宿舍公用廚房，大家七手八腳把田雞劏了洗凈斬件，然後丟進柴火上正翻滾著的白粥煲攪拌，再撒上些切碎的香菜蔥花，一股誘人的香味即時在廚房彌漫。同時，那邊陸師兄也早把油鍋燒紅，展開嫻熟手藝，很快就炒出了兩大碟熱氣騰騰、色香味美的豆芽牛肉河粉。眾人圍坐一桌，一邊喝著鮮美幼嫩的田雞粥、吃著爽滑可口的炒牛河，一邊交流著自力更生抓田雞的心得，一致認為這是很開心的一晚。

然而我們的打平伙並非總是和樂融融，某次就遇到意外。一位工友的父母有次搞到十幾斤剛剛打撈的鯪魚，於是我們這班饞鬼便提議去他家開個鯪魚宴。那工友的家在一職工宿舍的大院內，當晚眾人在大院一角掛起電燈擺開桌凳，變著花樣將新鮮鯪魚做出五、六種美味菜餚，然後在院子杯來盞去大快朵頤，有一位工友還把家裡的電唱機和一大疊黑膠唱片搬來，為此「盛宴」助興。

那些唱片大多是外國著名的愛情歌曲，我們一邊吃喝一邊跟著歌曲或哼或唱，氣氛好不熱鬧。突然間，院子裡闖入幾位不速之客，個個身穿警服，厲聲喝道：「都不許動！」然後命令驚呆了的我們帶上唱機唱片跟他們回派出所。原來大院裡的某個住戶，見我們這群年輕人搞飲搞食還播放「靡靡之音」，定是在搞「黃色派對」，此乃階級鬥爭新動向，於是向派出所報警。

到了派出所後我們自然沒好果子吃，好在個個還算工人階級，沒被嚴打。警察 所長先將大伙訓斥一頓，然後把唱機唱片沒收，再勒令眾人回單位要作深刻檢討。一場「歡宴」落得如此收場，現在看來不算什麽，但當時仍處於文革後期，一切皆以階級鬥爭為綱，我們也確實年輕氣盛，有點張揚，吃個苦頭未嘗不好。此後我們的打平伙仍繼續進行，但就吸取教訓，低調多了。