我很早就從農村選調回城，成為工農兵學員，做了一輩子中學教師，退休 後來美國 定居，這都多虧了他那一番話。

我是六七屆初二的學生。六九年因為父母病重，按照上山下鄉政策，我分配到天津市東郊區插隊。開始是幹農活，後來在大隊新建的養豬場當飼養員，我一個人吃住都在養豬場唯一的一間宿舍。

一天晚上，大隊書記領著一位戴著眼鏡的青年來借宿，他是天津市一個工廠的技術員，二十八歲，南方人，大學畢業，來我們村機械加工廠聯繫加工機器零件。聊天時，我給他講在農村遇到的趣事。他聽著聽著漸漸收斂了笑容，很認真地說：「你應該把這些事寫出來投稿，可以寫報導、寫故事、寫詩歌。你明天就開始寫。」

我說：「我初中才上兩年，不行，不行！」他接著鼓勵我：「高玉寶的文化比你低吧？他寫出了『高玉寶』，你就不能寫出一篇接受貧下中農再教育 的感想？你剛才給我講的非常有意義，語言也生動，因為這都是你真實的生活體驗，你肯定行！你也可以讀一些寫作的書，邊學習邊寫。」看我一根接一根地吸菸，他還著重說了一句，「要是你把菸戒掉，就更行！」

自文革開始，從來没有人和我談過學習和寫作，更没有人這樣鼓勵過我。第二天，我到村裡小學找到兩本書：一本孫犁寫的「白洋淀紀事」，一本唐弢的「創作漫談」。

有一天，我在大隊部看到一本油印的「東郊革命文藝通訊」，裡面都是詩歌、故事、小說。當晚，我一口氣寫出一首較長的敘事詩「東來大伯」：「東來大伯您早，又是您，清豬糞刷豬槽，輕輕地，生怕把我的美夢攪擾……」東來大伯是養豬場的一位老貧農。我騎著自行車到另一個村子的供銷社把稿件寄出去，不敢讓別人知道。那是我第一次投稿，興奮又害怕。

過了一個多月吧，突然電線杆上大喇叭喊我馬上到大隊部去一趟。原來是兩位編輯騎著一輛摩托車風塵僕僕到我們村，贈給我一冊「東郊革命文藝通訊」，第一頁就是我寫的「東來大伯」，並且加了編者按，號召知青向我學習，拿起筆來歌頌貧下中農。大隊書記也非常高興，讓我以後給公社廣播站寫稿，報導村裡的好人好事。

雖然我在養豬場，但是插秧、割稻子、出河工，就連加工廠翻砂車間高爐出鐵水，我都搶著參加，就為了體驗，為了寫好人好事。公社廣播站都是連著各村的高音喇叭，在同一個時間，全公社、全村人都聽到我們村的報導，尤其最後一句：「是由某某某報導的」，那是我的名字！

七二年八月末的一天，大喇叭又喊我到大隊部。屋裡坐著書記和大隊長，還有兩位都戴著眼鏡同志。一位女同志說，她們是天津師範學院來我們公社招收工農兵學員的老師，決定招收我成為中文系第一屆工農兵學員。做夢一般，插隊兩年七個月，我回家了！

不久，我在天津日報副刊發表了「小豬倌」、「一星半點兒」，都是那天晚上我給那位借宿大哥講的真實故事。但以後再也寫不出來了，總覺得自己像個逃兵，一起插隊的同學們還在農村勞動，而我卻在舒適的家裡。寫稿成了我回城的敲門磚；門開了，磚扔了，我痛苦過。

直到九○年代末，興起寫教育故事的研究方式後，我才寫了幾篇反思在教育刊物發表。「十一五」期間，我執筆申請到全國教育學會的科研課題，就是以寫教育敘事來研究學生心理健康教育的。

如果說，他那一番話讓我受益匪淺，還不足以表達我的感受。從那時開始，我得到了學習、寫作、成功的快樂；這些快樂不斷強化著我的自信。女兒出生後，我和妻子下決心把女兒培養成才。

一咬牙，我把一天一包半的菸癮楞是戒了，把節省的錢全給女兒買兒童讀物，堅持不懈地對孩子進行早期教育，仔細記下女兒成長的故事，那些故事時不時地在教育刊物上發表。女兒成為少年大學生，現在於美國大學做教授。

說他那一番話，是我人生的指路牌，一點也不為過。