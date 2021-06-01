《老照片說故事》名宿故鄰

作者的「大楷習字帖」。

先父母在上海之舊居，位於虹口區溧陽路溧陽新村，我自幼居住到而立之年才搬出。整個新村約二十年前已夷為平地，原址矗立起美國 「喜來登」五星級賓館。溧陽新村原是國民黨在滬空軍飛行員宿舍，解放後改建為上海鐵路局及其他單位職工之普通住房；而與溧陽新村緊鄰的一條街，住有一位德高望重的名宿，是我幼時就心懷景仰的，雖未謀一面但深有印象。可以說溧陽新村有此文化大師為近鄰，沾上一絲歷史光彩。

從溧陽新村後門步行三分鐘，即可走到海倫路；海倫路是一條卵石路，上海人叫「坦克路」，因其高低不平如履帶，但兩邊都是建築較為考究的三層樓房。我幼時常去海倫路與士慶路交界的飲食店，買五分錢一個的蔥油餅。路過海倫路五○四號時，總會習慣地朝那扇黑色鐵門望上幾眼，我知道那幢樓裡就住著中國近現代史上知名的書法 大家──沈尹默。

沈尹默原籍浙江吳興，生於陝西興安府漢陰廳，他早年曾兩度遊學日本，一九一三年即任教於北京 大學中文系，課餘繼續臨池揮毫，一意臨寫北碑；一九一五年陳獨秀創辦「青年」（次年改名「新青年」）時，即邀請李大釗、胡適、魯迅、沈尹默等人為編委，所以沈尹默也是新文化運動之早期戰士。後來，他還由蔡元培、李石曾等人推薦，出任過國立北平大學校長、國民政府河北省教育廳廳長等職。

無論為官或執教，每有閒暇，沈尹默便沉溺於書法，其民國之初就名震書壇，時有「南沈北于（右任）」之稱；四○年代又有「南沈北吳（玉如）」之說。

沈尹默一九四六年自重慶到上海，定居海倫路五○四號，直至一九七一年病逝，目前該宅已闢為屬於虹口區區級文物保護單位的「沈尹默故居」。

我從小喜寫毛筆字，所寫鋼筆字也常得老師誇獎。幼時每每路過海倫路五○四號，常有幻想：要是能面謁沈老先生，親見其書法真跡，聆聽其教誨，該有多好啊！可惜無緣。而我後來在上海某報社工作時的同事陳某某，他幼時就住在溧陽路上的瑞康里，文革前由其父引領拜見沈尹默，據說成了沈老的關門弟子。陳某某後來成了滬上書法家。

我雖無緣結識心儀已久的沈尹默大師，也不知身為中央文史館副館長的他在文革初期遭受何種厄運，以致病逝於文革還在肆虐的一九七一年，但對其瑰麗遒勁的書法一直敬佩不已。記得上小學時購買了一本「大楷習字帖」，此後不斷臨摹大師筆跡，以致書頁殘破，封面缺失，卻仍然保存著。

今年六月一日是沈尹默先生逝世五十周年。我保留的這本出版已近六十年的沈老字帖，如今還存世者想必已稀少，謹以此紀念民國時代的書法大師沈尹默。