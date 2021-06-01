父親在世時從不占別人便宜，是遠近聞名的老實本分人；可是在一九五九年的一次晚宴上，他為了我們兄弟姊妹們就做了一件多吃多占的事兒來。

那一年，我大哥被徵召參軍，在當時是很多年輕人夢寐以求的事，也是我們家乃至整個村莊的大事；記得大哥那天離開家時，他們送了一程又一程，最後由父親直接送他去縣裡報到。

在縣裡，父親陪伴我大哥總共待了兩天，大哥他們臨行的那天晚上，縣裡擺了四十多桌飯菜，專門招待這批即將保家衛國的新兵及親屬。

據父親講，那天晚上的飯菜非常豐盛，除了大米飯管飽，還有很多菜餚在農村是很難見到的。那一年正是當地災荒之年，也是餓死人最多的一年，父親的大哥才在不久前懷揣米糠碗餓死在床上；父親見到如此多的好菜好飯，端起碗就狼吞虎嚥起來。

兩個小時後，宴席即將結束，附近幾個飯桶裡都有剩下不少米飯。父親想到家中還有五、六個孩子正飽一頓飢一頓，而且已經很長時間沒有吃過像樣的大米飯；再說，這些大米飯如果浪費也十分可惜。

父親便找到餐廳工作人員提出請求，弄點米飯回去，沒想到立即就得到了許可。他喜出望外之時，卻發現自己除了身邊帶有一把黃色的帆布雨傘，沒有什麼東西可以拿來裝米飯。於是他拿著飯勺子，不停的往雨傘裡裝滿了好幾斤大米飯，再用繩子把傘口紮緊。

第二天一早，父親送走大哥，就步行了二十多里路，小心翼翼地把傘裡的米飯帶回家。

當天中午，母親把傘裡的飯倒出來蒸熟了，給我們兄弟姊妹們每人盛了一碗。大家分著吃香噴噴的白米飯，甭提有多高興了；尤其是兩個年幼的弟妹，一邊吃著飯，一邊還開心地大喊大叫。那時稍稍懂事的我雖然覺得米飯可口，可心裡總覺得不是滋味，因為這可是父親平生第一次占了公家的便宜，多拿了食物。可是為了孩子，父親又不得不這樣幹。

這件事情雖然已經過去了幾十年，但此情此景時常在我腦海中浮現，讓我無法忘懷。