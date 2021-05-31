我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾40.7%民眾 已完成疫苗接種

台新冠本土確診增347例、15死 校正回歸數下降

遠征茅必士

巫嘉清

那年我是葡屬帝汶力利中華學校初中二年級學生，而趙毅老師是最受大家敬愛的老師，他帶領我們全班大概二十人左右到隣埠山城茅必士旅行，茅必士離首都力利大概要五、六個鐘頭車程。大家將會到同學鍾玖英的姊姊、姊夫家做客渡宿。

趙老師當年單身到帝汶教書，他很疼惜我妹妹，要認她做乾女兒，就把她也帶上一起去玩。

當時旅行很簡單，我們好像什麼都沒有帶，穿上制服鞋襪就上路了。忘記是誰家提供的一輛大貨車及司機，貨車兩側有長木椅供坐，沒有什麼安全設備，更沒有安全帶，有些同學還乾脆坐在地上，但大家都快快就座，興奮不已地急待出發，趙老師帶著妹妹坐好在司機旁邊的座位，就出發了。

首都力利在港灣的平地，車子慢慢地離開平地開始轉移爬山。在半山上可以回頭看海岸線美景，車子愈爬愈高，有雲霧繚繞籠罩山頭，若隱若現飄浮著，趙老師說：「我們來唱我教你們那首合唱曲『山在虛無縹緲間』，可以體會歌詞和眼前的景象！」

於是我們開始唱：「香霧迷濛，祥雲掩湧，蓬萊仙島清虚洞，瓊花玉樹露花濃……卻笑他紅塵碧海，幾許恩愛苗，多少痴情種，離合悲歡，離合悲歡，枉作相思夢。參不透，鏡花水月，畢竟總成空！」

這首歌，曲調優美歌詞感人，動人的歌聲在山上夢幻般飄浮，這股純真感動深印在強說愁年紀的我們心頭。

抵達茅必士時，我的妹妹已經是臉色蒼白，她一向有嚴重的暈車症狀，長途下來苦不堪言。

這張是抵達後趙老師為我們兩姊妹拍的照片，她還勉強乖乖地笑著留下全程僅有的一張珍貴照片。

茅必士是高地山城，鍾同學的姊姊、我們喊她秀英姐，熱情款待大家，忘記還做了什麼事，只記得晚上大家都在一個大廳打地鋪睡覺。

山城到了晚上，氣溫下降，寒凍交逼，秀英姐就去她們在前面的商店，把店裡毯子的存貨通通拿出來给我們用，妹妹和我兩人擠在一起度過這一夜。秀英姐的熱情招待我們，又一次證明了帝汶僑社慷慨大方、熱情好客的傳統，茅必士小埠亦因而長留心底。

上一則

「全民造星」

下一則

青出於藍勝於藍

延伸閱讀

石門水庫剩9.1% 蓄水史上第2低

石門水庫剩9.1% 蓄水史上第2低
一部電視劇的力量

一部電視劇的力量
中電同行望遠主題曲

中電同行望遠主題曲
空窗5年想婚了 「星國言承旭」讚台女溫柔又體貼

空窗5年想婚了 「星國言承旭」讚台女溫柔又體貼

熱門新聞

來自台北和台中的林筱菁（左）和廖宜霈，因到成大讀書，留在台南七股十份里小漁村成立「股份魚鄉」，發展食魚教育的跨域事業。(記者吳淑玲／攝影)

外地2女成大讀書留駐台南七股 食魚教育翻轉漁村

2021-05-24 07:00
黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（下）

2021-05-23 03:02
倩華／圖

我家廚神

2021-05-29 03:02
賈平凹在簽名。（陳瑞琳．圖片提供）

可遠看亦能近睹

2021-05-26 03:02
國68年秋天某個晚上，黃春明（右）約古蒙仁吃飯，請他抽了人生的第一根菸。（古蒙仁．圖片提供）

烏龜吃大麥

2021-05-25 03:02
全球經典童書「好餓的毛毛蟲」作者享耆壽91歲。（路透）

童書「好餓的毛毛蟲」作者辭世 曾說微不足道也能翩然飛

2021-05-27 04:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸

佛州宴會廳遭人開槍逾20人死傷 歹徒乘車逃逸
傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能

傳英情報圈認為 武漢病毒實驗室外洩理論有可能
一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...

一聲巨響 南加一華人家半個玻璃窗沒了 元兇原來是...
幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明

幾近封城 明晚起離廣州旅客須持核酸檢測陰性證明
FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險

FDA核准第3款新冠藥物 有助降低初期惡化風險