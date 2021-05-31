那年我是葡屬帝汶力利中華學校初中二年級學生，而趙毅老師是最受大家敬愛的老師，他帶領我們全班大概二十人左右到隣埠山城茅必士旅行，茅必士離首都力利大概要五、六個鐘頭車程。大家將會到同學鍾玖英的姊姊、姊夫家做客渡宿。

趙老師當年單身到帝汶教書，他很疼惜我妹妹，要認她做乾女兒，就把她也帶上一起去玩。

當時旅行很簡單，我們好像什麼都沒有帶，穿上制服鞋襪就上路了。忘記是誰家提供的一輛大貨車及司機，貨車兩側有長木椅供坐，沒有什麼安全設備，更沒有安全帶，有些同學還乾脆坐在地上，但大家都快快就座，興奮不已地急待出發，趙老師帶著妹妹坐好在司機旁邊的座位，就出發了。

首都力利在港灣的平地，車子慢慢地離開平地開始轉移爬山。在半山上可以回頭看海岸線美景，車子愈爬愈高，有雲霧繚繞籠罩山頭，若隱若現飄浮著，趙老師說：「我們來唱我教你們那首合唱曲『山在虛無縹緲間』，可以體會歌詞和眼前的景象！」

於是我們開始唱：「香霧迷濛，祥雲掩湧，蓬萊仙島清虚洞，瓊花玉樹露花濃……卻笑他紅塵碧海，幾許恩愛苗，多少痴情種，離合悲歡，離合悲歡，枉作相思夢。參不透，鏡花水月，畢竟總成空！」

這首歌，曲調優美歌詞感人，動人的歌聲在山上夢幻般飄浮，這股純真感動深印在強說愁年紀的我們心頭。

抵達茅必士時，我的妹妹已經是臉色蒼白，她一向有嚴重的暈車症狀，長途下來苦不堪言。

這張是抵達後趙老師為我們兩姊妹拍的照片，她還勉強乖乖地笑著留下全程僅有的一張珍貴照片。

茅必士是高地山城，鍾同學的姊姊、我們喊她秀英姐，熱情款待大家，忘記還做了什麼事，只記得晚上大家都在一個大廳打地鋪睡覺。

山城到了晚上，氣溫下降，寒凍交逼，秀英姐就去她們在前面的商店，把店裡毯子的存貨通通拿出來给我們用，妹妹和我兩人擠在一起度過這一夜。秀英姐的熱情招待我們，又一次證明了帝汶僑社慷慨大方、熱情好客的傳統，茅必士小埠亦因而長留心底。