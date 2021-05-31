《老照片說故事》聲遠長天憶親人

嬸家的親戚（左立者）、叔叔（中立者） 及父親（右坐者）合影。

我的父親在家中排行老二，上有一姊，下有一妹一弟；爺爺在合肥城做生意，父親與叔叔自幼常與長輩們去看京戲，耳濡目染下，兄弟倆就成為京戲的愛好者。

對日抗戰時，祖父與大姑媽不幸於逃難途中亡故。父親在湖南祁陽投身軍政部，並帶領家中老少與族人隨軍撤退後方；叔叔則投效空軍，在北京 服務時結識嬸嬸。抗戰勝利後隔年（一九四六年），叔叔在北京迎娶嬸嬸，父親便攜奶奶由合肥前往北京參加婚禮。

婚禮後，因嬸嬸的親友們不乏京戲鐵粉，於是眾人就粉墨登場演了一齣「黃鶴樓」，過戲癮兼助興，最後留下的三位要角便合影存念。在這幀照片中，父親手拿鵝毛扇飾演諸葛亮；叔叔飾演東吳名將魯肅；嬸家的親戚手持寶劍飾演周瑜。

民國三十八年國民政府遷台，我們家住在北部眷村，叔叔家居於南部眷村，叔叔有時趁出差順道探望奶奶和我們，每次都會給來好多驚喜；猶記得小學時，叔叔送我一個會跳舞的外國機器娃娃，同村的小伙伴們都聞風奔來與我同享。有天起床後，聞到滿室芬芳，驚訝地看到桌上放了一籃富士蘋果；有年，奶奶過生日時，叔叔忙抽空提了一個奶油霜裱花蛋糕和兩雙繡花鞋進門，那是我生平首次嘗到生日蛋糕的滋味。叔叔的每件禮物都使我幼小的心靈產生國際觀。

天有不測風雲，民國四十九年叔叔因公殉職，時年三十九歲。父親強忍悲痛善後，並與嬸嬸商議四位堂妹和兩位堂弟的教育 ，最終嬸嬸決定帶著孩子遷居台北，父母親便鼎力襄助嬸嬸教養子女。奶奶同年因思念叔叔抑鬱而終，直至堂弟妹們成家立業，身為大家庭主心骨的父親才能卸下身上的重擔，得以告慰奶奶和叔叔的在天之靈。

家中一摞摞的京劇碟片井然有序地放在電視機旁。父親退休 後，最大喜好就是觀賞影碟上的京劇，有時興致來了就自拉自唱著京劇。晚年耳背的父親，觀看京劇時難免調高聲量，如我在旁就將音量調低，以免吵到左鄰右舍。隔壁的老鄰居趙姐曾對我笑說：「您父親喜愛京劇，我先生也是京戲迷，他很享受聽您父親播放的京戲聲」。

前些年，回到父母親遺留下的舊宅小住，望著置於客廳的京劇碟片與京胡，翻閱著父親手札中的黃鶴樓劇照，耳際不時傳來趙姐家中緊鑼密鼓的京戲聲；那曾是多麼熟悉又親切的聲音，「斷鴻聲遠長天暮，天上人間憑欄處」，不禁潸然淚下。