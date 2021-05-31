《老照片說故事》一腔熱血灑藍天

沈同學長眠之墓。

這兩年台灣 空軍的F-5E戰機幾度出事，導致幾名學官和飛官不幸殉職；其實戰機在和平時代的墜機 事件，早年也常發生，只是當時那類新聞不會在報紙上刊登。

墜機新聞讓我回憶起一段往事。一九六七年，我在台北讀軍校，曾和一位飛官有過交往，得見戰鬥機飛行員的豁達人生觀，「生命不在長短，在乎活得精采！」

那是個周末，老鐵帶頭，幾個同學約了幾位榮總護士，男男女女，一行七、八個人，到新店碧潭遊玩。爬山划船，玩了一整天，傍晚在碧潭吊橋邊一個小飯館晚餐。晚飯吃完，為付飯錢，我和老鐵起了爭執。

老鐵的高中同學沈偉鈞也是空校學生，放假從高雄岡山來看他。年輕容易交朋友，第一次見面，就和我們一起出遊。沈同學中等個子，俊秀的臉，向大家介紹自己是飛官。生平第一次認識飛官，聽他解說各型戰機的性能，新奇，也長了見識。

「這樣吧！大家第一次認識，這頓飯我來請。」我有點詫異，這頓飯錢是我們一個月薪俸，他居然說要請客，夠豪爽。

「我薪水高，自己一個人錢用不完，難得見面，還是我來請！」他說。他堅持要請，老鐵也附合，大家都樂意。他本來就長得帥氣，加上大方，同遊的護士都對他好感，圍著他問長問短，讓我們忌妒。

「我要飛F-5E了，世界最先進的戰鬥機！這可不比F-104戰鬥機，飛官挑選的條件嚴，我通過了甄選，下個月開始培訓。」有一次他又來玩，高興地向我們宣布。

「今天到高級餐廳，我請客！月薪加了快一倍，大家一起樂一樂。」那晚，慶祝他要飛F-5E，我們在台大旁一家大餐廳痛快吃喝，菜錢加酒錢一千多，他慷慨買單。

「飛那麼高，風雲變幻莫測，如果鑽進濃雲黑霧裡，你怕不怕？」我問。「老實說，怕！有你說的那種天氣，四周黑暗，無際無邊，什麼都看不見。戰機速度快，隨時會出意外。確實心驚膽戰！」他皺著眉頭說。

「別想那麼多！當了飛官，飛上了青天，生命就交給了國家。該出任務就出任務，該玩就痛快地玩。」他以豁達的口氣接著說。

軍校畢業後，我們各奔前程，他如願成了F-5E戰機的飛官，我下部隊當了排長。我們都珍惜這段緣分，仍常有來往。幾年後的一天，老鐵到台中潭子通信兵群來找我，帶來了令人傷心的消息，沈同學走了，在一次飛行訓練中失事，為國捐軀。

一九七五年秋的一個傍晚，老鐵約了我，又到新店碧潭。天空陰霾，籠罩著沾衣欲濕的霧氣，跨過吊橋，我們又到曾經來過的地方；上次來是遊山玩水，這次來是悼念故友。碧潭的後山陡峭，墓園入口豎立著一個藍瓦白柱牌坊，上書「空軍烈士公墓」。進了門是一廣場，中央高聳著一座「空軍忠烈將士紀念塔」，紀念塔四邊沿著起伏山坡，是成行成列、整齊的一方方墓碑。「到了！就是這一列。」老鐵說。

沈同學長眠之地在空軍公墓最高處的公葬區，一方大理石墓碑上刻著正楷金字，「沈偉鈞、浙江、空軍中尉飛行官」，中央鑲嵌一張他穿著挺拔軍服的半身像（見圖），這裡躺著的就是總愛說「今天我請客」的沈同學；看著墓碑上的殉職日期和事由：「駕機執行訓練任務，失事為國捐軀。」簡短四十七個字，敘述一位年輕飛官的生命。

日已西斜，我們下了山，公墓大門兩側一幅對聯：「碧潭有幸埋忠骨，一腔熱血灑藍天。」寫照他短暫的一生。回到第一次出遊時的小飯館，依舊是當年的擺設，往事歷歷，豪氣的話語，爽朗的笑聲，猶在耳畔。