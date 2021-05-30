《老照片說故事》露一手

照片中左邊是當年才五十多歲的作者父親。

民國六十四年（一九七五年）時任總統的蔣中正去世後，政府於當年六月決定興建「中正紀念堂」以茲紀念，紀念堂中的蔣中正坐像，委任有「台灣 人物雕塑 第一人」之譽的陳一帆先生負責。

當時銅像製作的地方選在木柵的青邨，也是我父親工作的地方。有一天父親下班回來跟我們說，他那天工作休息時去工地轉轉，碰到正在工作的陳一帆，他正在傷腦筋；為了銅像的製作，有關方面提供給他一本蔣中正的照片做參考，包含頭部各種角度的照片，務必讓他的最後成品能夠盡可能的神似，但是唯獨沒有手部的照片，而他當時正進行到手的部分。

陳一帆見到父親，很自然地打量他的手，一看之下大喜過望；他說父親有雙很有福氣的手，應該可以給他用來做範本。他搬了張有扶手的藤椅請父親坐，讓助手從各個角度照下他放在藤椅扶手上的一雙手，據此雕塑銅像的手。

照片中左邊是當年才五十多歲的父親，中間是助手，右邊爬在梯子上正參照父親的手做細部修飾的，就是陳一帆。

歷經三年不到的施工，中正紀念堂在民國六十九年（一九八○年）竣工，並於同年四月五日對外開放。近半個世紀的變革，社會氛圍丕變，在政治異議者的主張下，早已步下神壇，父親也於民國一○六年（二○一七年）的最後一天，以百歲高齡仙逝。

如今，中正紀念堂的銅像大概是台灣極少數還沒有被打倒的蔣中正銅像，每次帶朋友去中正紀念堂，我都不忘記跟他們說一說這一段不為人知的歷史，讓大家也端詳一下父親的那雙手。