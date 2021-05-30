在大陸，政治無小事。還是在一九八九年學潮期間，有兩個不明身分的人到天安門 廣場，用顏料在天安門城樓上的毛主席畫像塗鴉，頃刻幾十個便衣警察 將他們團團圍住，並且按倒在地。經審查，他們來自湖南，工人出身。儘管當時毛主席已去世十三年，但他的形象仍不容污損，這件事是嚴重的反革命行為，是「大事」；不過因為他們是工人出身，以前也沒有案底，故從輕處罰，定性為「現行反革命分子」，判處四年徒刑，以儆效尤。

類似「污損偉大領袖形象」的事，本人曾親身經歷過一次。

此事發生在一九六八年文革期間，毛主席還健在，我在農村當知青，知青組只剩下小蔣和我兩人。那天是一個隆冬的早晨，生產隊利用農閒時間搞階級鬥爭宣傳教育；生產隊保管員在隊場上用喇叭筒叫喚：「各位社員同志們！今天不上工，大家帶凳到隊場倉庫開會！」開會不需要吃苦勞動也給工分，我和小蔣一骨碌起床，各帶小凳來到隊場。

隊場的倉庫已經坐滿人，我們生產隊的丁隊長坐在前面的一張小桌旁抽菸，社員們陸陸續續來到，不少人只能坐在門口，我和小蔣也在門口坐下。人員差不多都到齊了，丁隊長宣布開會。

先領大家做「四首先」，隊長唸：服從黨的領導、遵從馬列主義、敬祝偉大領袖毛主席萬壽無疆……，大家跟著一句句唸頌詞，這是全國性大會小會之前必定的程序。「四首先」做完，隊長開講今天的會議內容是：學習中央文件「西藏農奴得解放」，介紹西藏農奴在西藏自治以前，受盡農奴主的壓迫和剝削。

隊長讓一位識字社員宣讀文件，這位社員大聲朗讀，不但抑揚頓挫，而且聲淚俱下，不久會場上開始出現抽泣聲。當宣讀到解放軍來了，農奴得到了翻身時，會場氣氛達到高潮，立刻有人帶頭呼口號：「不忘階級苦！牢記血淚仇！」「毛主席萬歲！萬歲！萬萬歲！」

這時才發現坐在我身邊的小蔣不見了，原來他正站在隊場邊上撒尿，聽到會場裡大家呼口號，他也舉起右手高呼「毛主席萬歲」，尿還沒有撒完，所以左手還在下面扶著小雞雞。小蔣這個舉動按照當地小男孩戲耍的方式，手握小雞雞叫別人名字，那就是把對方比作小雞雞了；這是當地小孩嘻鬧的小事，當時好像沒有人注意到他的行為，其實已經有個宵小在暗中窺見。呼口號後散會，各自回家。

三天後，隊長叫我到大隊部問話，我心中有些忐忑，難道有什麼禍事？我是個黑五類出生的崽子，一向小心謹慎。到大隊辦公室，除了大隊黨支部周書記和我們丁隊長，還有兩位公安 幹警，我心慌不知所措，直盯著周書記。書記跟我講：「不要緊張，這兩位是縣革委會派來的警察同志，主要是調查你同組知青小蔣的現實表現，你如實告訴他們。」還特別關照，這件事回去不要向小蔣透露。

兩位警察分別問我，小蔣平時有沒有說過反黨反毛主席的言論？我當然回沒有，在那個狠抓階級鬥爭的年代，稍有不慎可就會刑罰加身；又問到小蔣為什麼在呼口號時舉起右手，左手還在下面幹什麼？

這時書記幫助辯護：小蔣在下放前是城市貧民，相當於我們這兒的貧農階級，就是借給他十個膽，他也不敢侮辱毛主席，大家都在呼口號，他如果不呼就是對毛主席的不尊敬。丁隊長也幫助辯護：「小蔣還是個十幾歲的伢子，苗子紅、根子正，在撒尿的時候呼口號，因為沒有撒完，我敢擔保他沒有反黨反毛主席。」

事後才知道，三天前生產隊在宣傳階級教育時，就是那個好事的宵小看到小蔣舉起右手，一邊呼口號，一邊左手還握著小雞雞撒尿，馬上向大隊告密，說小蔣對偉大領袖大不敬，那是「現行反革命」行為。大隊接報也不敢怠慢，層層上報，直到縣公安局派人來，作為現行反革命案件進行調查。

按照當時的慣例：現行反革命必判十年徒刑，那小蔣這輩子就完了。幸虧周書記和丁隊長鼎力辯護並作擔保，小蔣的出身又根正苗紅，兩位公安幹警才拿了擔保文書去縣裡回覆，一樁撒尿呼口號的小事才算結束。

事情如果發生在我這個黑五類、地主崽子身上，那就是「芝麻大事」，是階級敵人現行反革命活動，十年徒刑對我恐怕太便宜，非得搭上小命才會罷休！