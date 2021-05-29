台山老華僑初到美國 時，爲了償還購買「出世仔紙」的巨額債項，加上必須寄銀回鄉養家，所以一般都是節儉成性的。他們當時分散在紐約大都會 各區的洗衣館謀生，每天拿著熨斗工作十幾個鐘頭；在洗衣館自己煮食，逢周日來曼哈頓的唐人街購買食材。他們大多念念不忘台山家鄉名菜──風味獨特的「鹹蝦蒸豬肉」。

來美國，半肥瘦的五花肉隨時可以買到，但有些人卻想到更省錢的辦法，就是在唐人街的燒臘店買燒豬頭代替五花肉；這燒豬頭並不值錢，有時甚至可以從相熟的店家中獲贈一個，那是賣剩的。

燒豬頭買回洗衣館後，如何「炮製」使之成爲佳餚呢？就是把其中的豬耳、豬嘴或面肉「剔」出來，拌匀台山特產的鹹蝦醬，放在飯麵上蒸熟；燒豬是倒吊著出售的，帶鹹味的油水都集中在豬頭部位，而用鹹蝦醬來蒸，當然鹹上加鹹。但他們毫不在意，依然吃得津津有味，只求能夠送飯，也不管攝入過高的鹽分會影響血壓。

鹹蝦醬的確是非常出色的調味品，具備鹹、香、鮮、甜的特色，無論蒸豬肉和蒸魚都是一流，用來炒蔬菜，下鍋時更是香氣四溢，形成絕配。

再說到老華僑屆齡退休後，飲食習慣也有所調整；這時他們普遍認為已卸下工作，體力消耗没那麽大，吃少一點無所謂，所以一般在中午走進咖啡 館，坐在櫃台前一邊喝咖啡，一邊和老闆、伙計吹牛說笑，再食一碟點心。吃完之後，放下一些當小費便離開。

從咖啡室出來，或去公園坐坐，或往「公所」轉轉，消磨一個下午，然後買菜回家煮晚飯。即是說，每天只張羅一頓「正餐」，他們也為此創造詞彙「吃單餐」。

還有一件有關老華僑買燒豬肉的趣事。他們除非不買，否則一定要挑選燒豬中間的肋骨部份，那是整隻燒豬的精華，連骨帶肉特别好味。但燒豬肋骨的數目畢竟有限，所以他們必須花時間到不同燒臘店去巡視，看到成隻燒豬賣到中間肋骨的部位才走進去，買「一條骨」或「兩條骨」。

老華僑的這些飲食習慣，多少與初來時的單身漢身分有闗，後來政府放寬移民政策，讓他們的家眷來美，便有所變化了。