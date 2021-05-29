《老照片說故事》在飛機場打工

當年和航空公司同事合照。

如果說我指揮過飛機進場，看我嬌小的身軀，你可能以為我在說大話！不過我確實舉過標誌棒，指揮飛機停在登機門旁。

話說一九九五年剛買了平生第一間小屋，手頭有點緊，房子在小鎮北邊，離公路左前後方的機場 不遠。年輕的時候沒有飛上青天當空姐，現在去機場打工當地勤也可以，去試試看吧！

在航空公司上班，最重要的是十年背景調查，每個階段都要填寫地址，沒有失聯。 進去公司後，要熟悉各地機場代號──如奧蘭多叫MCO、聖地牙哥 叫SAN、芝加哥國際機場ORD……到總部通過測驗後初試過關；同事有時帶個違禁物品（如pipe bomb、假手槍）故意走過安檢站，看你是否夠機警能看出來。

小機場有三家航空公司有班次進出夏城Charlottesville，因為公司（那時稱USAir express）航班最多、員工最多，所以機場的五個崗位：櫃台、安檢、登機門、行李和 呼叫（與塔台、機師聯絡）都由我們同事輪流排班。我個頭嬌小又沒什麼力氣，不想抬行李，可是老美同事卻喜歡在後頭搬運行李，因為他們不想和顧客互動，而安檢站的機器老舊，看起來較吃力。我們私下會和同事調換職位，排班不能開天窗。

小機場的工資微薄，有大學生剛畢業找不到好工作，先來這裡窩一下應付帳單 ；有人因為大機場的航空公司關了，改到小機場以減少生活開銷；有人為了旅行省錢來做兼差；也有因為隔壁西維州工作機會少就跑來，還有人婚姻受挫來打工，真是生活百態。

話說回來，晚班人員較少，要等最後一班飛機進站，指揮飛機進站，前方要有人引導進站到停機坪──這就是我指揮飛機的偉大時刻！有時兩架飛機原本隔開到站，我們處理一個再準備下一航班；但是也有誤點，相隔幾分鐘降落，這時我們就忙不過來。

下回，你有機會搭乘飛機，不妨站在玻璃窗前，看看地上工作人員的忙碌情景，等送走了飛機，人可都不見了呢！