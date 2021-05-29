兒時看場電影是莫大享受，看完後對影片的情節和主角總是念念不忘，還要鸚鵡學舌復述影片中的台詞以示融會貫通，比如「李向陽進城了」和「高，實在是高」等金句。由於我家住在上海市中心的黃埔區鳳陽路上，附近有南京路和中山東路外灘等最熱鬧地段，電影院 與劇場 星羅棋布，為我們小孩子周遊影院帶來地利優勢。

眾多電影院中，南京路上的「大光明」無疑是頭塊牌子，檔次高又名氣最大，它正門上方霓虹閃爍的新片預告牌和下方連排錚亮的玻璃門，透出耀眼眩目的宏偉氣魄。入門後立見高大寬暢的門廳，大廳兩旁大理石牆上掛著明星照片，其中趙丹和白楊等一流巨星都朝觀眾微笑，吸引影迷們佇足。

大光明是滬上最早提供冷氣的影院，門口醒目地掛著「冷氣開放」的告示，還畫有雪花飄飄圖案，看上去就涼快。它是首輪影院，票價自然也高，小孩子只能偶爾去大光明享受光明，平常到二、三輪電影院去。

南京路與石門二路口上的「新華電影院」是我們經常光顧的二輪影院，遠不如大光明的高大上。新華電影院每周日上午有一場學生專場，票價只一毛錢，是平常票價的一半不到。因為早上八時就開映，比一般十時的早場還早，所以又叫早早場。我和哥哥那時基本上都趕早早場，樂此不疲；看「鐵道游擊隊」時，游擊隊員飛身扒火車的絕技讓我們深受震撼，從此劉洪大隊長成為我們心中的英雄豪傑，影片插曲「彈起我心愛的土琵琶」也成為熱門歌。

儘管早早場票價優惠，但小孩子並無固定收入，只能靠廣開門路。那時母親偶爾會給我們買早點的錢，我們都省下來，以開水泡飯加榨菜果腹，或是四下搜集廢銅爛鐵去換錢，碎玻璃、廢紙及爛布片等也都論斤收，甚至連牙膏皮也兩分錢一個；所以我們小哥倆早在六○年代就分門別類搜集垃圾，循環回收，應算環保先驅吧。

我只有一次參加新片首映並見到片中演員，是一九六一年上海市少年兒童圖書館組織我們幾個義務圖書服務員，去文藝禮堂觀看試映的兒童故事片「英雄小八路」，幾個男女小演員在映畢後上台。當時我好羨慕那些能現身銀幕的小演員。

一九六四年夏我還碰過拍攝電影的場面，拍攝故事是「霓虹燈下的哨兵」；那天探照燈把南京路照得燈火通明，我看到身穿軍裝的八一電影廠女導演 王蘋在現場走動，演員們都聽她的調遣；那天拍攝戰士踴躍參加志願軍，和其他部隊的士兵坐軍車奔赴前線的場面。分明是炎炎酷暑，演員們卻按劇情穿厚厚的棉軍服，不一會就汗流滿面；更有趣的是，軍車隊看上去車輪滾滾，實際上卻是讓開過去的車子在一條小馬路上掉頭迴轉，循環亮相，虛張聲勢而已。

我們還有個更佳的免費看電影途徑，是借隔壁同濟醫院的光；這家醫院夏天每隔兩周都會在大院放映露天電影，我家與之一牆之隔，只要從窗口邁一大步就能跨到醫院工具房的屋頂，然後大家席地坐等開場。電影布幕扎在工具房前，所以我們看到的其實是銀幕的反面，左右顛倒；好在故事並不顛倒，我們照樣能看到演員的表演，聽到他們的對話和場景音樂，所以那時弄堂裡的一幫小孩，放映日必來我家集結。

那時國產片唱主角，蘇聯還是老大哥國家，所以也有機會看到進口的蘇聯電影。我在黃陂路上的「中蘇友誼電影館」就看過一部「馴虎女郎」，講述馬戲團裡發生的趣事。記得特別清楚的一個鏡頭是老虎逃跑，害浴室裡正在洗澡的大胖子光屁股奔逃，那可是我頭一回在銀幕上看到光腚的R級暴露。

等到改革開放，西方國家電影開始進入中國，普通人也能開洋葷了。即便如此，許多西方電影起初還只能作為內部參考片放映，觀者須有一定級別，所以被稱為內參片。

高考恢復後，我考上上海師範學院中文系，算是知識分子，有資格觀看內參片。放映地點在牛莊路上的三流電影院「新光劇場」，外表不起眼，但離開我家很近，所以我看完電影就能名正言順回家去。我有幸觀看了當時還不公開放映的一些電影，如「山本五十六」、「紅菱艷」和「哈姆雷特」等；印象深刻的是「冰海沉船」，是一部一九五八年拍攝的關於「鐵達尼號」事件的黑白電影。當海水蔓延到甲板，船體的一半已沉沒大海，船上的樂隊居然還在揮弓拉琴，那種視死如歸的精神，讓人心情難平。

還有一次看內參片的經歷同樣叫人難忘，片名是「卡桑德拉大橋」，一部虛構的反恐片。但這趟折服我的倒不是故事，而是看片過程，剛開映不久，就聽到後排一個女子熱心為同伴解說，「那個躺在病床上的病人是假裝的，是混進來的壞人」。話音剛落，那病人果然翻身起床，舉槍就射，銀幕上頓時亂作一團。

女子的聲音又繼續飄來，「那個胖子沒被打死，他跳窗逃跑了」。可以想見，女子的預言又妥妥地「應驗」了。我當時忍無可忍，轉身要求那女高音中止講解，不然的話，電影中精心設置的懸念還怎麼懸得起來？

從兒時的趕早早場到後來躋身「內部人員」看內參片，當年在國內看過各種激動人心的電影，算是豐富當時的單調生活。如今回想起來，當年鍥而不捨尋找看電影機會的做法，也像一部劇情跌宕的電影，而我儼然就是這大片中的第一主角和電影明星，盡可被點贊一下「高，實在是高」。