上世紀七○年代中葉，兒時的我經常約村中小伙伴，趕著由各家各戶負責放養的生產隊耕牛，來到水庫堤壩下的草坪放牧。水庫離村子大約三里之遙。五○年代末，當地政府將兩座對向山頭的山谷堵塞加固，築成一座小型水庫。在堤壩上面左側有一處平緩地，當年順帶建好一間二十平方米左右的石屋，供看守水庫的專人居住。

住在石屋看水庫的恆伯正值壯年，但我們直接稱他「水庫伯」；應該是他喜歡脫掉上衣勞動，給太陽曬得黑不溜秋，看上去比實際年齡老得多。水庫伯雖然老相，卻相當孔武有力。石屋門前兩邊分別擺有一座石墩，我們幾個小孩用盡吃奶氣力，好不容易抬起一個石墩；水庫伯伸出雙手抓起兩個石墩，輕而易舉就豎在半空。

水庫堤壩內面設置一副鐵閘門，放水灌溉農田或雨天水位超過警戒線時，水庫伯站穩馬步，兩手費勁拉起鐵閘門纜繩；只聞一陣陣「吱咧吱咧」聲，水花飛濺，目睹鐵閘門慢慢地露出水面，一道水柱通過排水管道迅猛往外噴湧而出，在灌溉渠激起巨大水花，沖進下游，再分流至各條水圳或溝渠。

連接水庫排水管口的一截灌溉渠，用水泥厚實打造，長約三十米、兩三米寬。過了這三十米，下游所有渠段都是泥坑泥壁，我們孩童將下游的灌溉渠稱作水坑。

夏天時節，我們趁著放牧，老想著在下游水坑摸魚捉蝦。水坑在堤壩下，石屋在堤壩上，相隔約五十米；第一次我們在水坑摸魚捉蝦，水庫伯在石屋瞧見了，急急忙忙走下來。水庫伯站在水坑邊，口氣嚴肅：「山塘水庫很危險，你們絕對不能冒著危險在水庫玩水。即使在淺淺水坑也會溺死人。有水庫伯在，你們才能下去摸魚捉蝦，給我牢牢記住了。」我們趕緊高聲應答。

看我們老老實實的模樣，水庫伯臉上露出笑容說：「我湊個熱鬧，與你們摸魚捉蝦。」他彎下腰捲起褲腿下水，我們忙亂大半天，僅撈上五、六條小魚；只見水庫伯雙手在水中、坑邊草叢中摸索幾回，轉眼小水桶已有多條魚在跳躍。他繼續沿著水坑摸去，又把一隻隻螃蟹丟進水桶。過了許多年，跟水庫伯在水坑摸魚捉蝦的日子記憶猶新。

某天，一如既往將小水桶扔在旁邊，走在水坑摸魚捉蝦。水庫伯在草叢中捧起一條黑不溜秋的生魚說：「生魚順著水閘游出水庫的，生魚長大了，游不動了，以為躲藏在草叢中沒事，不巧讓我們抓獲了。」

他聽說我們同伴小常家裡的老奶奶身體有恙，徵求我們意見說：「這條生魚送給小常老奶奶補身子，好不好？」我們毫不猶豫，大聲說好。水庫伯臉上堆滿歡快：「孩子們聰明，有孝心，水庫伯代替小常的老奶奶感謝你們！」

水庫伯的石屋四周種著幾棵果樹，他在門前砌起一口簡易爐竈，備好一大堆乾柴。我們摸魚捉蝦累了，他招呼我們燒烤或炒田螺，烘熟的魚蝦和由水庫伯炒熟的田螺香氣四溢，飄出好遠。

聽大人說，水庫伯早年跟隨祖父赴美國舊金山 打工，五○年代初，他堅持返回老家城市做老師，後來在某機構工作。當年發生的各種荒謬事，使性格耿直的他噤若寒蟬，於是選擇下鄉看護水庫。九○年代初，我由工作的城市回到村子，本想去看望水庫伯，親人告訴我，幾年前水庫伯一家人移居海外了。白駒過隙，近日在唐人街茶樓與父老鄉親相聚飲茶，無意中說起了水庫伯，村人惦念地說，未知現在水庫伯是否健在呢？