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《老照片說故事》印度神像濕婆

陳棣朱
作者獲贈的神像。
作者獲贈的神像。

居住在巴基斯坦喀拉蚩的那幾年，認識了一些在當地開中國餐館的華僑，有嫁給巴基斯坦的華裔女子，還有隨著歐美夫婿到巴國工作的年輕華人女士；每年我們總是抽空相聚幾次，多數在大旅館的餐廳喝下午茶，由於來自世界各地，說著不同方言，一群華人女子只能以英語溝通，實在無奈！漸漸因為丈夫們的工作調動先後搬離，分散到美國、德國、澳洲、香港、新加坡和印度等地。

一九八七年春末回美國前，說服了朋友仙蒂一起到印度探訪瑞秋。行前，開餐館和運輸公司的芮達給了我她在印度新德里哥哥的地址，要我帶封信和一些東西給他。

我和仙蒂住在瑞秋寬敞的家，瑞秋幫我們安排了緊密的旅遊行程，又讓她的司機載我們到繁榮的市區觀光。首先探望了芮達的哥哥陳先生，他在市中心最高級的商業區開了間中國手工藝品和骨董店。陳先生夫婦熱情接待我們，我們把帶去的小禮物送給他們時，他們也拿出事先準備好的禮物給我們；我的禮物挺沉的，是一個銅像，沒有問陳先生銅像的典故，就匆促告別。

一九八八年春初，當時還在巴基斯坦的仙蒂來電告訴我，新德里的陳先生被劫匪殺害了。我從還沒有完全拆封的紙箱中，找到了那個小銅像，把它擺放在客廳壁爐上方的架上，紀念一面之緣的陳先生夫婦。

前些時候上網，在眾多的印度神像中找到這尊神像的典故，才知它是印度三大主神之一「濕婆Shiva」（男性） ，為印度教毀滅之神與舞神，有三眼四手，手中分執三叉戟、神螺、水罐、手鼓，身穿獸皮衣，頸繞一條蛇，站在一個侏儒背上，翹起左腳跳著創造和毀滅世界的舞。我的仿照品銅像手中好像只有神螺和水罐。

多年前在異鄉認識的華裔朋友，因為搬遷的緣故慢慢失去聯繫，可惜的是，我找不到當年的相片，希望在世界各地的朋友都安好。

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