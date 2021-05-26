《老照片說故事》我的母親

作者母親的照片。

母親與民國同年，在印尼出生長大到十二歲才被因父母退休而回中國。她的父親四十多歲早逝，她學成後在梅縣城中學教書，因年輕貌美，靈活陽光，拜倒在她石榴裙下的人很多，但她都沒有看得上眼的。抗戰開始，她加入文宣隊到處登場，鼓舞人心加油抗戰。我父親當年是新聞工作者，是高大英俊的小生，經朋友介紹認識便猛烈追求佳人。金風玉露一相逢便是一輩子的白頭相守。

他們的第一個兒子在九個月時夭折，喪子之痛讓母親幾乎倒下去。幸好大姊二姊相繼出世，他們從此不再提及長子。

一九四九年我們一家逃難到香港 ，此時已有五名子女，難民窮困的日子開始。父親找不到安定的工作，決定單身赴葡屬帝汶的中華學校任教。此時最小的妹妹已出生，媽媽帶著一群孩子和老傭人萍妹留守在元朗；靠著父親的微薄薪資，媽媽替人打毛衣及拿一些輕手工藝品回來做，湊合著過日子。

那時教會中常會分發美援的食品衣物資助教友們，媽媽就教萍妺把麵粉做成熱氣蒸騰的大白麵包，塗上自製的新鮮花生醬，是至今難忘的美味；還有加糖的麵粉糊用牛油慢火煎成甜香酥脆的煎餅，更令大人小孩都吃得高興。後來到帝汶，媽媽又用芒果做新鮮果醬，叫大家驚喜；她又以超群的裁縫技術，把美國 人的大衣物改為我們的新衣服，讓我們一家姊弟妹們都穿得漂漂亮亮出門。

媽媽愛閱讀，吸收各種新知，使理念超越她的時代；她更是先進的女權推進者，男女平等的觀念很早就放進我們心中。因為媽媽的姊姊是家暴的受害者，她害怕我們的將來也受害，從小就不斷耳提面命我們姊妹，不管是男友、愛人或夫婿，若他們舉起手碰打自己一下，不論如何，我們都必須離開，絕不容許他們有第二次。媽媽的堅強理智影響我們的一生，一家姊妹都有幸福的婚姻。

我小學畢業那年，媽媽把大姊和萍妹留在香港求學，然後帶著其餘五個子女到帝汶與父親團聚。二姊先在父親任教的禾郊僑校求學，兩年後和我回台灣 升學。

在大妹和弟弟十歲、十一歲那年，媽媽決定讓他們自己回香港跟大姊生活，可以接受比南洋優秀的教學。從帝汶到香港是遙遠的路程，兩個小孩子要坐三天船到新加坡，才能轉搭飛機到香港。幸好當時堂兄天鈺哥正好帶著新婚妻子度蜜月，便託他們在船上照顧弟弟和妹妹。媽媽說那三天三夜，是她人生中最辛苦受煎熬的三天，許多年後我們自己做了父母，才體會到她的明智堅強。

一九七○年她年逾六十，子女都在美國，她只好來美，並馬上清楚她要獨立行動就必須能自己開車，於是天天去John Adam’s成人學校學英文，以便考車牌；當年考題全是英文，媽媽死背硬記，通過筆試後便請一位白人師傅教開車。經過十三次路試失敗，媽媽考取駕駛執照，從此在交通繁忙的唐人街與德利市間來往自如，過著多彩多姿的生活，直至父親與大姊辭世，她才黯然渡過最後幾年，於九十四歲歸回天家。