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《老照片說故事》母親織的毛衣

周正媛
作者珍藏的母親手織毛衣。
作者珍藏的母親手織毛衣。

移民美國後，上學上班得用英語溝通， 轉行做電腦軟件的工作，緊張吃力．加上當單親帶著兩個女兒很辛苦。我的父母擔心我們娘兒仨吃苦受罪，排除萬難，每年輪流遠從台灣來美國德州，幫忙照顧我的兩個年幼女兒幾個月。我的女兒都在外公外婆的呵護中安穩成長。

母親回台灣後，非常思念我們，就開始打毛衣；她為兩個外孫女各打了一件淺粉紅色、開前襟的長袖毛衣，左右各一個小口袋，留了五個扣眼。母親把毛衣帶來美國，我們祖孫三代一起去布店挑扣子，大家一致相中紅眼睛白兔子造型的扣子。這件款式新穎的毛衣成了兩個女兒的最愛。

母親晚年抗癌時，在台灣的家人照顧下病情穩定；沒想到父親卻突然過世，母親驟失老伴，病情加重，隔年也撒手人寰，和父親在天上團圓。

前年，大女兒生了個小女娃，甜美聰明，非常像我的母親。有天，大女兒問我要那件小粉紅毛衣，我只好照實告知：當年空巢時，小毛衣被我糊里糊塗地捐了。大女兒失望地輕聲說：「外婆親手打的毛衣，怎麼不留著。」

真糊塗！幸好還留著母親為我打的幾件毛衣，希望可以留給女兒們和外孫女。圖中這件桃紅色毛衣是母親的傑作之一，我一直捨不得穿，也許有一天，小外孫女會喜歡。

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