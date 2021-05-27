小時候看神話，經常有順風耳的故事，相隔千山萬水，神仙們藉著風就能聊天。後來，聽說現實生活中的順風耳就是電話，一根線連著兩個相距很遠的電話匣子，撥撥匣子上的轉盤，拿起話筒，就能和遠在天邊的人通話。

讀小學時，有個同學自豪地告訴我他家有電話，我好說歹說讓他帶我去看看電話是啥樣兒；進了他家，同學小心揭起蓋在電話上的紅絲絨布，露出下面的神秘黑色電話。我用手輕輕撫摸閃亮的電話外殼，剛想撥撥上面的轉盤，同學立即伸手擋住，怕我弄壞了。這事讓我興奮了好幾天。

那時，只有大人物家裡才有電話，普通百姓則是靠寫信，急事打電報。改革開放剛開始那幾年，電話慢慢普及，但裝電話要一大筆錢，每月的電話費也很貴，即使交了錢，還要等很久才能裝上電話，老百姓大多還是用傳呼電話。大院門口傳達室的老大爺經常在院子裡扯著喉嚨喊，誰誰誰，快接電話。接電話的人急忙大呼小叫地答應著，興奮地飛奔而來。

傳達室門口還有一景，打電話的人握著電話機，把話筒湊在腦袋邊上，有的眉飛色舞在電話裡與人聊天，有的捂著話筒說著悄悄話，眼睛不時瞄瞄周圍。而等著用電話的人則不耐煩地排在一邊兒，盼著打電話的人快點結束，性急的人還會咳嗽幾聲，或者指指手表。

要是打長途電話，就得跑到挺遠的電信局去打；先是排隊在櫃台交上押金，填好通話單子，然後耐心地等著櫃員叫你到幾號電話亭去打電話。

八○年代中，我來美國 留學，在家庭中廚房、臥室、客廳到處都可以安上電話，打電話是非常容易的事，可是電話費則不便宜。當時，與中國通長途電話，一分鐘要五美元多；而一加侖牛奶只有七角美元，一磅雞肉便宜時三角美元。因此，平時靠寫信，只有逢年過節才捨得和家裡通話。

由於國內家裡沒有電話，又有時差，太太先找到能打電話的地方，提前寫信告訴我合適的通話時間和電話號碼。家人帶著孩子，早早守在電話機旁。我提前算好時差，把電話號碼和手表放在電話機旁，到了時間，興奮又緊張地撥著那一串號碼，長途號、國家號、城市號，再加上太太給的電話號碼；拿著聽筒的手微微冒汗，聽著電話裡的撥號音，心裡怦怦直跳。當電話裡傳來太太那熟悉的聲音，特別是孩子奶聲奶氣叫爸爸的時候，心裡真像喝了蜜一樣甜。雖然有千言萬語想說，卻常常語無倫次，恨不得穿過這細細的電話線，跨過千山萬水，到電話的那一頭。

我熱切地和太太孩子還有父母說了幾分鐘話之後，旁邊的手表不停地提示，通話時間超時了。它彷彿告訴我，一桶桶牛奶、一塊塊雞肉沿著電話線消失了。萬般無奈，我只好戀戀不捨和家人在電話裡告別。通話後的好幾天，我常常會仔細地回憶通話的每個細節，回想著家人的聲音，心裡暖暖的，嘴角掛著幸福的微笑。

為了節省電話費，留學生們都有很多高招。與我們同住一間公寓的錢博士，他的太太在另一個城市，他們約定周六晚上七時，太太會給他打電話，他不要接電話；電話鈴響三聲就掛斷，就代表太太一切都好，而且由於電話未接通，不收費。如果萬一有事，他太太則會打對方付費的電話，而他拒絕接聽，掛了電話之後，他再打回給他太太，這樣用到電話費要比對方付費的電話便宜很多。

錢博士的高招也有不靈的時候。他父親來美國探親，幾個月後從紐約 經舊金山 回國，沒想到，紐約起飛時，飛機誤點，沒有趕上從舊金山回國的飛機。他的老父親怕太太還按原航班到機場接機，靈機一動，請人幫忙，從舊金山機場給錢博士打了一個對方付費的電話，想讓他用國際電話通知他媽媽飛機航班的改動。

沒想到，錢博士一聽話務員說是對方付費電話，下意識地就要拒絕接聽。他的老父親在電話裡急得大叫起來，「別不接呀，我是你爸爸！」此事成為錢博士的笑柄，在朋友們之間流傳了一段時間。

二十多年過去了，事過境遷。國內電話早在平常人家普及了。而且智能手機已經是人們日常生活中的必需品。先不說用手機掃碼付費，上網看賞電影、聽評書、縱觀天下大事，就說我們常用的視頻電話，無論身在何處，不管什麽時間，都可以和遠在天涯海角的親朋好友通視頻電話，這可比原來神話故事裡的千里眼順風耳還要棒。