七〇年代末，我家買了台降價的匈牙利產二十英寸黑白電視機，透過電視消遣解悶，卻又因為兩個七、八歲的女兒看得上癮，影響學習而苦惱，於是產生讓它創造更大價值的願望。幾經琢磨，生出個化弊為利的主意。

孩子們看電視劇喜歡談論好人壞蛋，我便以此為「突破口」問她們：「哪個是好人？好在哪兒？哪個是壞蛋？哪兒壞？說對了有獎！」所謂獎品，是在當時捨不得買的北京 雜拌糖。兩個女兒爭相回答，我一看有門兒，便又讓兩人說劇情梗概，慢慢地引導學著總結劇的中心內容和主題思想；為營造氣氛，妻子也湊熱鬧。

彼時二女兒剛上二年級，尚未開設作文課，我索性讓她「陪」姐姐先走一步；於是結合鏡頭畫面，隨時介紹一些我學過的寫作知識，諸如比喻、誇張、擬人、虛構、鋪墊、倒敘、詳略等手法的運用，以及景物描寫對刻畫烘托人物的作用等；還讓她們設想主人公的結局，評點全局立意構思和情節處理。

不久，我減少每月固定給她們的零用錢，把獎品改為獎金，分一角、五分兩等；一個晚上下來，第二天的冰棍錢綽綽有餘。這般既看熱鬧又看門道、寓教於樂的做法，激發她們培養了興趣愛好。

從五年級起，女兒經常在報紙上發表文章，多次獲全市初、高中作文比賽一、二等獎。只是後來，這種哄小孩式的頒獎方式流產了，但一家四口在熒屏前品頭論足，甚至抬槓打賭，直到面紅耳赤地找資料查字典，或到劇終予以證實，卻成了我家看電視時維持了好幾年的習慣。

光陰荏苒，兩個女兒前後走出中文系校門，邁入電視台門檻。說來甚趣，老二上高中時就迷戀播音，著魔似的學著熒屏上的聲調、對著鏡子反覆揣摩演練，妻子勸她「別瞎耽誤工夫」；豈知她痴心不移竟夢想成真，又經廣播學院深造，成為採、編、播兼做的記者型主持人，一九九八年赴湖南抗洪前線，還受到中央電視台嘉獎。

可以說，當年我用「取之於電視，用之於電視」、「從熒屏中來，回熒屏中去」這二十個字濃縮女兒們與電視打交道的軌跡，並將其「比照」為對聯且戲用「坐享其成」作為橫批——坐在大彩電跟前，享受著孩子們在電視哺育下成長的天倫之樂。時至今日，不光在追憶往昔，這更是我暮年休閒生活的真實寫照！