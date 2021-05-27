魚骨天線又稱邊射天線，是專門接收電視短波的天線，由於天線的造型如魚脊骨而得名。中國 最早在上世紀七○年代初，已有能力生產小型黑白電視機，但產量有限，憑票供應。

改革開放前，收聽收看港、澳、台節目都是犯法的。改革開放後，港、澳、廣開始交流，外資紛紛擁入，與港澳商人接觸機會多了，難免進一步有物質利誘，。那時中國貧困落後，大家對當年進口的所謂三大件（日產收錄機、冰箱、電視機）趨之若鶩。

珠三角有許多親人在港澳謀生，將「三大件」帶回贈給家人或親屬不少。還有中等收入家庭者，隨時可從銀行提款購買，加之當年市場活躍，有些特定人物收入水漲船高；如街邊燒臘攤檔生意火紅，雇用專門拔鵝毛、鴨毛者，每天工資10元人民幣，一個月賺300元，比教授工資還高。又如街邊理髮師，由於外來人員增加，生意忙不過來，還請人專門負責洗頭。當年市民說這種現象是「造原子彈的不如賣茶葉蛋的，拿手術刀的不如拿剃頭刀的」。

改革開放的春風引進大量黑白、彩色電視機，有購買力的人群相應增長，才能形成珠三角居民區住宅魚骨天線林立的現象。其時電視機並未普及，於是電視機擁有者的家門口聚集大量坊眾；屋主並不拒絕，有的還準備茶水、板凳待客。被批准播放的電視劇都可以收看，但到了話題敏感的政治新聞，就有雪花屏蔽干擾。

記得當年香港 亞洲電視製作的「大地恩情」，由劉志榮、張瑛、余安安主演，描述珠三角農民貧困生活的苦況，珠三角地區居民靠魚骨天線收看，盛況空前。還有日本 電視劇「血凝」在廣東電視台播放，收視火紅。

在改革開放初期，主政者內部存在著開放與保守的鬥爭，若主政者反自由化運動，讓珠三角地區的魚骨天線被通令拆除，若主政者思想開放，又允許重新安裝；如此反覆較量，直到一九九二年，香港兩家無線電視的四個頻道納入廣東和廣州的電視網絡，當地千家萬戶居民才從有線電視收看港澳電視，從此以後，天際林立的魚骨天線逐漸減少。