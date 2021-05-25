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勞模明星楊懷遠

盧威
三十四年前，本文作者與楊懷遠（右）合影。（盧威提供）
三十四年前，本文作者與楊懷遠（右）合影。（盧威提供）

「楊懷遠」 在八○年代中期紅遍中國；他靠一根「小扁擔」在上海中遠海運（原上海海運局）輪船上為旅客義務挑行李，數十年如一日，獲得讚譽。一九八五年，楊懷遠被授予全國勞動模範榮譽稱號，這一下可炸開了鍋，上海立刻掀起學習「小扁擔」楊懷遠的熱潮，並把他視為活「雷鋒」。不久，「楊懷遠」的名字席捲全國各地大街小巷，很快便成為一顆躍眼的「勞模明星」。

我有幸與楊懷遠成了道義之交，那是三十四年前的事了。當年，我在上海一家企業從事文字工作，正值學習楊懷遠的熱頭上，行業工會決定由我去邀請楊懷遠為員工演講「小扁擔」的故事。若要請楊懷遠作事蹟報告，須排隊等候，要等他從輪船返滬休假時，方可外出宣講。約莫等了半個多月，總算接到海運局的電話，說楊懷遠回家度假了，可以與他聯絡。

我有幸去楊懷遠家拜訪，他十分好客地接待我。他身材高大魁梧，比我年長八歲，很健談，我們一起商議演講的大致內容與重點，並敲定演講具體日期與時間，唯有一件事卻怎麽也談不攏。

演講當天，我們公司堅持派小車接送他，可楊懷遠一定要自己乘公共汽車來，是日，我只得到公交車站接他。他穿了一件黃色中山裝，風塵僕僕地來了，他憨厚大方，講話幽默風趣，連串打油詩，令人印象深刻。

當年，他在「民主五號」輪上做服務員，往返上海、青島之間。他以模範標竿「雷鋒」為榜樣，甘當旅客的挑夫 。一根扁擔，他從青年、中年一直挑到老年，穿梭在旅客之中，始終不拿小費。他累積了不少服務體驗與心得，並整理成書，引領勞動光榮的風氣，還得到毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤等國家領導人接見。

三十多年過去了，至今仍珍藏著一張我與楊懷遠合影。還記得他寫的一首打油詩：「為了人民挑扁擔，春天秋冬挑不閑；挑得冰雪化春水，挑來凉風送暑天。為了人民挑扁擔，再大困難挑在肩；肩挑行李大步走，泰山壓頂也不彎。」

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