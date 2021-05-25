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懷念在香港的日子

蓉蓉

我在美國工作退休之後，每年至少安排兩到三次旅遊，走遍中國，又每年必去台灣短期宣教、探望好朋友；不論去中國或台灣，我必先取道香港短暫停留幾天，回程再逗留香港最少一周才回家。

回想小時候漫步在銅鑼灣海傍道，吹來舒服的海風，小漁艇在避風塘搖來搖去，漸漸小漁船越來越少，變成停泊漂亮的遊艇；漁民也不再住在小艇，轉而上岸搬進高樓大廈。海傍道另一邊有大大的維多利亞公園，現在已是綠樹成蔭、鳥語花香，這裡的杜鵑、桂花是我的最愛。

維多利亞公園經常舉辦城市論壇，主辦單位與市民一起討論時事，大家可以暢所欲言，甚至批評政府的政策；這個公園也是每年紀念六四燭光晚會的地方，更多時候是市民團體示威遊行的集散地。維多利亞公園也是農曆年前的年宵市場，我每次回香港住在百德新街朋友家，每天清晨一定到維多利亞公園晨運，然後到附近茶餐廳，享受一份香濃的奶茶菠蘿油。

回想一九四九年、我七歲踏足香港，就住在筲箕灣西灣河，那裡是一個漁村；筲箕灣道是從太古船塢開始，一直延伸到阿公岩柴灣，當時很多住民是勞工階級，一層樓隔成三、四個房間出租；我也曾住在橫坑西邨半山的石屋，那裡沒有自來水供應，是媽媽請人挑水入屋供食用。

那些年，太古船塢有許多維修大洋輪船和軍艦的工人，每當中午十二時汽笛聲響，就是工人下班午飯時間，可以看見街上人頭湧湧。他們都住在附近的太古工人宿舍，那裡有我熟悉的泰祥街、太康街、太富街、順富街等，我們的牧長曾在太富街開識字班，周日開主日學，當時窮人家的孩子大都在街頭玩耍，一有教唱歌、講故事的好地方，家長們自然樂意讓他們來。那時我們主日學有三百多名學生，牧長叫我們這些中學生給孩子們講聖經故事。

大陸易手共產黨，有不少人逃到香港，我同學的爸爸就是抱著籃球游泳到香港的；比較有錢的就落腳在北角銅鑼灣，貧困的都住調景嶺、九龍鑽石山，或在港島筲箕灣；當時住在筲箕灣的人有句話：「英雄被困筲箕灣，不知何日到中環。」因為中環是金融區，都是有錢人的世界。當年住筲箕灣的青少年，有許多已成為高官、教授、醫生，在中環金融區上班的人也所在多有，而現今富麗堂皇的太古城，就是當年的太古船塢。

一九五○年，我在香港讀小學，曾經因為家裡窮得付不出十二元學費，被勒令退學；第二年到另一間學校報名，那是一所基督教學校，有一名失明的老師林姑娘，她教聖經、珠算、而且彈得一手非常好的鋼琴，她帶我認識耶穌基督。我中學六年在香港真光中學接受教育，何中中校長是位言傳身教、極其愛護學生的長輩，對我們的影響很大。

在何校長帶領下，老師們不但嚴謹灌輸知識，更多以基督教信仰教育學生做人處事；每到周日，我又回到學校教工友識字，也教附近街童主日學，中學是我最快樂生活最充實的日子。當年我們一班志同道合的青年人，組成詩班、布道隊到上水大埔沙田，在街上找到一個空曠地方，拉起手風琴唱詩歌，吸引路人來聽福音；領隊的哥哥成了我終生的伴侶，我們相伴走過五十五個年頭了，這些當年的鄉村地方，如今已是衛星城市，那些時光也是我一生最美好的回憶。

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本次主題：閃亮的日子

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