自從去年四月中旬外子辭世，台灣 的學生跟我用LINE搭上線後，每天早上用手機 收發訊息，便成了例行公事；拜刊登我那篇「白衣天使」之賜，透過學生的轉發，竟然別班、別屆、甚至我教過的別校學生，也跟我聯繫上。日前手機突然收到一個請求加為好友的通知，她自我介紹是我任教的第一個學校的學生，問我是否記得她？一看名字，怎麼會不記得呢，當年她差點成為破壞別人家庭的小三，頓時不禁墜入時光隧道。

那年大學畢業，我返鄉教書，全心放在作育英才上。任教的護校規定學生必需住校，周末才能返家探親。我不但利用課間個別約談，藉周記細心的評語，嘗試逐一解惑；甚至下班以後也常留下輔導課業，指點迷津，所以學生很願意跟我傾吐心事。

要求我加她好友的這個學生，是個外貌出眾的孩子，在我課後約談時主動相告，實習的醫院有個已有家室的醫生緊追不捨，說是因為家中沒有溫暖，準備跟太太離婚；我提醒她，凡事都有先來後到，只能恨不相逢未婚時，而且輿論不會站在她這邊。

有天醫生的太太找到學校，指名要找學生的導師，幸好我當時沒課，跟她闢室密談；那個太太感慨萬千，說自己當年也是清純的學生時被先生追上，沒想到喜新厭舊的他現在又找個女學生。我跟她保證，這個學生出自書香門第，知道他已婚，一定會跟他分手。後來聽學生說，她換了實習場所，醫生還是失魂落魄地追了一陣子，好在她謹記我的耳提面命，至終不為所動。

我們搭上線後 ，知道她畢業後考上空姐，五十年前坐飛機還不那麼平民化，她被一個醫生乘客追上，婚後育有二女，生活十分幸福；她很感激我，當初在她意亂情迷時，幫她快刀斬亂麻。

還有個學生，一天氣急敗壞地告訴我：「月事已經停了三個月，肚子卻一天天大起來。」我看她一臉無辜，怕是子宮長東西，放學後帶她去城裡一家有名的婦產科檢查，没想到醫生的診斷竟是懷孕 ；起初學生還怪醫生亂講，後來終於承認是阿公，而且性侵 早始於她讀小學時。玆事體大，我立刻電請住在外地的家長趕來，學生母親聞訊不予置信，認為一定是她初三補習時交了壞朋友，還作勢要屈打成招。我只有安撫母親，先回去問阿公；學生怕不見信於父母，請求我一路作陪，到旅館談判。阿公認了，我還陪他們找到一個婦產科醫生，肯給快懷胎五個月的她墮胎；學校這邊為免鬧得滿城風雨，我一肩扛下，只說她告假一周切除闌尾。

這些都是快五十年前的往事了，在那個民風保守的年代，我舉的這兩個案例，如果傳開了不是開除或記過，恐怕也要鬧得滿校風雨，讓學生遭人指指點點。幸好我當時沒有家累，可以不捨晝夜地全力幫忙排解。

雖然我執教四十年才退休，但為人妻為人母後，礙於分身乏術，對身陷苦境的學生常感力不從心，所以婚前能夠竭盡所能，傳道、授業、解惑，循循善誘的那段日子，至今難忘。