近日在網上看到一條新聞，是廣州相關部門對洪聖沙進行控規調整，珠江上將崛起世界文化旅遊勝地。這不禁令我回想連篇。

洪聖沙是黃埔珠江河道的一個江心小島，西鄰黃埔軍校的長洲島，東連自然生態的大吉沙，面積約有46公頃。其正對著的珠江北岸，就是連綿數里的黃埔老港碼頭區，多年前就被畫作港口專用地，因此一直是荒島一個。「洪聖」是古代傳說的南海之神，該島以此為名，倒也頗有特色。然我分配到黃埔港工程營工作時，正逢文革，因此洪聖沙一度被改稱為「紅星沙」。

七○年代初，黃埔港務局決定開發洪聖沙，在島上建設船舶修理廠，該項目由工程營負責。在建廠隊伍進島之前，需先建兩座供施工監理人員辦公用的鐵框架板房，此任務便責無旁貸地落在我所在的鐵工段頭上。

陳工段長是我的師傅，他還未遣兵調將，眾人便踴躍報名。洪聖沙島雖說近在眼前，但因交通不便，大家從未踏足其上，現有此機會，誰不想一睹此島芳容？陳師傅見狀便說，乾脆大家一起去吧！於是在一個風和日麗的上午，我們鐵工段十多人在陳師傅的帶領下登上交通船，興致勃勃前進洪聖沙。

交通船停靠在島西側一個臨建的簡陋碼頭邊，男工們齊力將一捆捆鐵架和安裝工具抬上島，女工們則七手八腳把準備好的肉菜米油與各式廚具搬上岸。原來大伙早已商定，今天既是工作又當春遊，幹活娛樂兩不誤，順便來個野外聚餐。

我們上島張望，只見頭上藍天開闊，腳下荒草茂密，島上一片靜謐，周圍雜樹稀疏，因位處江中，空氣倒是格外的清新。

陳師傅一聲號令「開工」，大家便在設計圖紙標定的地點拔去雜草平整場地，幾位師姐則選擇一處凸地，挖土建竈生火煮食。時過正午，我們安裝好第一間簡易房的鐵框架，鋪板工作日後則由木工段負責。

此時陣陣飯菜香味隨風飄來，師姐們招呼大家過去開飯。早已饑腸轆轆的我們一邊吃著香噴噴的芋頭燜鴨，喝著滾熱的豬骨煲白菜湯，一邊打量島上四周景色，暢談將會發生的變化。飽餐一頓後，大家揉著肚皮圍坐一圈說笑，荒島上不時揚起陣陣笑語。

休息過後繼續工作，眼看第二間簡易板房鐵架快安裝完畢，突然頭上烏雲翻滾，跟著就下起驟雨。眾人都沒帶雨具，加上島上無處避雨，很快都被淋成落湯雞。此時別無選擇，大家乾脆冒雨幹活，在風雨中完成全部工作。當我們回到交通船上，雨勢漸收，西邊現出夕陽斜照，一條七色彩虹橫跨珠江兩岸，為寂靜荒蕪的洪聖沙島抹上幾分亮色。

此後，洪聖沙便逐步舊貌換新顏，先是在島西南部建起廠房船塢與道路宿舍，後來又在北部增建碼頭堆場和倉庫設施，成為廣州港屬下的船舶維修服務中心和煤炭裝卸作業場點。但由於洪聖沙島四面環水，沒有橋梁與外面相連，所以交通仍然不便，因此也制約了該島的發展。

近年隨著廣州城市建設向東發展，洪聖沙島被納入規畫中的廣州第二中央商務區內；按此規畫，正在修建的廣州地鐵 七號線將在島上建洪聖沙站，並建設兩條路橋把洪聖沙島與長洲島連接起來；另搬遷島上的倉庫煤場，改工業碼頭為遊輪碼頭，改造現有倉庫為藝術文化、旅遊服務設施。此外還將增加綠化建造景點，把洪聖沙島整體打造為一個藝術大公園，為此，政府相關部門將補償給廣州港四十一億人民幣。