一九七三年，我還在讀高一。父母在安徽省潛山城西一家公社衛生所（即現在的鄉鎮衛生院）工作，那兒離縣城約有五公里路。那時沒有公車，因此家裡進城買米、打油等家務事，基本上都是由我包幹。

那時難得吃肉，平常主要以豆腐為主食；但即便是豆腐，也不是想吃就吃的。公社採供站貨物單調得很，極少供應豆腐，主要是當地老百姓送的；農民有地可以種黃豆，黃豆成熟後磨漿打豆腐。父母與當地民眾關係一直處得很好，家裡晚上時常有農民來聊天，百姓如感覺頭疼腦熱，都找我父母診治。有了這種魚水情義，我們可以吃到挺新鮮的豆腐和豆腐渣。

令人百思不解的是，那時候醬干也像肉一樣稀缺，要苦苦等到過年前才得到上面發票；記得一個人定量為半斤，我家六口人，可買到三斤醬干。

臘月三十早晨，天剛亮，我騎著衛生所的自行車，半小時後到達縣城。縣副食品小店在四牌樓右側，我去時前面大概已有四、五十個人了。等了約半個小時，終於買到了三斤醬干。出四牌樓，再過北門河街、汽車 站，接著就是郊區。過了西河大橋，離我家就不遠了。

沒想到經過河街時，不慎擦撞一名剛從家裡走出來的老人；老人的小腿出了點血，老人的兒子從屋內一路大聲嚷嚷著走出來，狠瞪了我一眼，然後問父親怎麼樣。我扶著老人連聲道歉，誠懇地說：「老人家，我帶您到縣醫院看看。」

老人約六十歲，頭髮已花白，身體倒挺硬朗，大聲說：「路上人多，以後騎車要注意。」我非常內疚，掏出口袋裡剩下的幾元說：「我只有這麼多了，您拿去搽點紅汞、貼塊敷料吧。」像一位指揮作戰的老將軍，他揮著手臂說：「不用，你走吧，這點小擦傷，不礙事。」老人的兒子在一旁默不作聲，我說了自己的姓名和住址，騎車走了。

母親每年過年的「壓軸菜」，一般都是大鍋滷肉、豬肝、豬腰，還有醬干；這些滷菜，每次只上一小碟子，一直要吃到元宵才徹底吃完。大年三十晚吃飯時，我說：「醬干好吃，可差點惹事了。」父親聽完後，憂慮地說：「但願老人抵抗力好。自行車上面的鐵銹，要是碰到傷口，就怕感染破傷風。」