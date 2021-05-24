我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3311萬 49.2%民眾已打1劑疫苗

台新增本土590例確診 總計9天破3千例

憶舊買醬干

霍建明

一九七三年，我還在讀高一。父母在安徽省潛山城西一家公社衛生所（即現在的鄉鎮衛生院）工作，那兒離縣城約有五公里路。那時沒有公車，因此家裡進城買米、打油等家務事，基本上都是由我包幹。

那時難得吃肉，平常主要以豆腐為主食；但即便是豆腐，也不是想吃就吃的。公社採供站貨物單調得很，極少供應豆腐，主要是當地老百姓送的；農民有地可以種黃豆，黃豆成熟後磨漿打豆腐。父母與當地民眾關係一直處得很好，家裡晚上時常有農民來聊天，百姓如感覺頭疼腦熱，都找我父母診治。有了這種魚水情義，我們可以吃到挺新鮮的豆腐和豆腐渣。

令人百思不解的是，那時候醬干也像肉一樣稀缺，要苦苦等到過年前才得到上面發票；記得一個人定量為半斤，我家六口人，可買到三斤醬干。

臘月三十早晨，天剛亮，我騎著衛生所的自行車，半小時後到達縣城。縣副食品小店在四牌樓右側，我去時前面大概已有四、五十個人了。等了約半個小時，終於買到了三斤醬干。出四牌樓，再過北門河街、汽車站，接著就是郊區。過了西河大橋，離我家就不遠了。

沒想到經過河街時，不慎擦撞一名剛從家裡走出來的老人；老人的小腿出了點血，老人的兒子從屋內一路大聲嚷嚷著走出來，狠瞪了我一眼，然後問父親怎麼樣。我扶著老人連聲道歉，誠懇地說：「老人家，我帶您到縣醫院看看。」

老人約六十歲，頭髮已花白，身體倒挺硬朗，大聲說：「路上人多，以後騎車要注意。」我非常內疚，掏出口袋裡剩下的幾元說：「我只有這麼多了，您拿去搽點紅汞、貼塊敷料吧。」像一位指揮作戰的老將軍，他揮著手臂說：「不用，你走吧，這點小擦傷，不礙事。」老人的兒子在一旁默不作聲，我說了自己的姓名和住址，騎車走了。

母親每年過年的「壓軸菜」，一般都是大鍋滷肉、豬肝、豬腰，還有醬干；這些滷菜，每次只上一小碟子，一直要吃到元宵才徹底吃完。大年三十晚吃飯時，我說：「醬干好吃，可差點惹事了。」父親聽完後，憂慮地說：「但願老人抵抗力好。自行車上面的鐵銹，要是碰到傷口，就怕感染破傷風。」  

汽車

上一則

春暉情

下一則

日落（二五）

延伸閱讀

華裔少女支持接種新冠疫苗 因接種是獲得自由的門票

華裔少女支持接種新冠疫苗 因接種是獲得自由的門票
全球最小…8月大男嬰接種輝瑞疫苗 父母都是醫師

全球最小…8月大男嬰接種輝瑞疫苗 父母都是醫師
好吃的減肥餐 蘑菇豆腐沙拉

好吃的減肥餐 蘑菇豆腐沙拉
四喜丸子

四喜丸子

熱門新聞

黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（上）

2021-05-22 03:02
黛安∕圖

偷雞不著蝕把米（下）

2021-05-23 03:02
張大千1945年作「讀書圖」，設色紙本、立軸，估價500萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

看中國藝術勾勒的輪廓 女子無才真的是德？

2021-05-20 21:09
《冰海小鯨》插圖。（徐國能∕圖片提供）

人生始於告別，終於相逢

2021-05-19 03:02

蓋茲與喬治庫隆尼

2021-05-14 02:00

酒裡情懷

2021-05-17 02:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同

「瘋狂亞洲富豪」男女主角都當爸媽 曬娃態度大不同
病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

病毒來自武漢實驗室？WSJ ：3研究員2019年11月曾住院 有新冠症狀

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」
股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？

股價坐火箭…特斯拉股票還能買嗎？