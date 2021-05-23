《老照片說故事》一○九年前的生日卡

製作於一九一二年的美國出生卡。

在美國 ，民眾喜歡藉各種場合互贈「問候卡」，似乎已成為一種文化。此類卡片是美國人之間維繫感情的紐帶，也是一門不大不小的生意，Hallmark公司即以製作此種卡片起家，現已發展壯大，聞名全美。

美國各種問候卡設計精緻、圖案多彩，可謂藝術品。各種問候卡設計大多是對折的，每面均印有圖畫或問候語；有的甚至是可抽拉的立體造型，單張問候卡似乎較少見。

近日，我在自己繁雜的藏品堆裡，翻出一張製作於一九一二年的美國出生卡，它便是單張的，寫著「A Birthday Greeting」，反面是空白，正面則印著彩色圖畫和幾行英文。

圖樣是臉色紅潤的金髮女嬰含笑前視，穿著花紋圍頸的白色童服，右手緊握一個閃光的銅鈴。環繞這個女嬰的左右兩叢紅花綠葉下，是鋼筆書寫的她的名字「Margraet JBole」和出生日期，雖已過去一百○九年，此筆跡仍清晰可見。在卡片底部則出現兩行個人的親筆簽名，分別是某教會星期日學校的Plymouth Congl和Cradle Roll Supt（看似某組織之簡稱，不知全名)的Gda M Liveingslon。顯然，這兩位就是贈送出生問候卡之人。

最令我注目的是那一首印刷體英文詩，其大意（試譯）是：小女嬰啊，如此清澈而珍貴；我們欣喜地問候妳的出生；妳來了，我們祝福和歡呼；我們感謝天父賜予的禮物，我們禱告天父保持妳一塵不染的潔白，沒有一絲罪惡感；在祂的視線裡，妳純潔無罪，適合祂在地上的王國。

從字面看來很有基督教義，洋溢著當時信奉基督教的美國民眾對「上帝禮物」──嬰兒降生的莫大喜悅。如今雖也有類似問候卡出售，但一般都印著內容相仿的世俗圖畫及賀詞，如上述問候卡充滿基督教色彩的嬰兒讚美詩幾乎不見；看來，昔日美國夫婦似乎更看重生育的宗教意義。記得美國媒體曾報導：現今美國人去教會的總數持續下降，美國夫婦生育意願也逐年減弱，這兩者是否也存在邏輯關係呢？

假如出生於一九一二年三月二十五日的Margraet幸運地活到現在，該是一百○九歲高壽老人。假如我能有幸拜訪她，一定會雙手奉上這張骨董級別的出生日問候卡，她若看到這份見面禮時，一定會喜出望外吧。