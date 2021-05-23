身在異鄉，經常有人問起筷子的起源，這個問題我可以回答；筷子在中國 ，至少有三千年歷史，「類書」記載，早在商朝的時候，人們就使用象牙筷子了。

但這就讓我百思不得其解，古時交通不便，遑論對外貿易，商朝人是如何取得象牙製作筷子？如何從印度 或中南半島將象牙運到中原？如果商朝人運象牙這麼容易，為什麼唐代玄奘去印度取經這麼困難？

這個納悶二十多年的問題終於找到答案。根據歷史記載及考古發掘得來的史料，三千年來，中國的氣候變化極大；甲骨文中說，商王一天內殺了七頭象，可見那時中原地區氣候溫暖，地大人稀，有象群跑來跑去。那麼商朝有象，製作筷子的象牙就不須外求了。筆者於是茅塞頓開，歡欣雀躍。

目前不少學者專家和媒體報導都說，四川廣漢三星 堆出土的大量象牙是外來的，甚至有人說是由非洲運來的；如果像前面所說的，那時中國本地就出產象牙，就不必求諸對外貿易了。

發掘得到的器物中有紅珊瑚筆桿的毛筆，這確是個謎團，歷史記載，漢代才使用紙和毛筆，專家鑑定這紅珊瑚來自紅海。這是今天的情況，也許在三星堆活躍的年代，沒有海水污染的問題，中國的近海也有這種紅珊瑚。發掘出的大立人銅像，兩手一高一低，好像是捧著一根象牙。祭祀坑中象牙的數量頗多，筆者猜測，三星堆人在祭祀時，每人都手捧一顆象牙。

三星堆的發掘過程中，還發現了八個祭祀坑，只見到少數人骨。現在不妨提出這樣的解釋，中國各地喪葬習俗常有不同，有土葬、海葬、火葬，甚至有天葬；三星堆在四川，鄰近西藏，是否有盛行天葬的可能？此外，三星堆內擁有稀有金屬，並有高超的冶金技術； 既然三星堆人懂得冶金，實行火葬也輕而易舉，如此一來，找不到很多人骨也是正常。

三星堆的遺骨究竟是什麼人，到現在還沒有答案。一說是從西北方來的塞族人，他們有先進的冶金技術，還有一說是外太空來的。從DNA的研究看來，他們不是中國現有五○種民族中任一族的祖先。如若可信，還真有可能是外星人了。也許他們在祭祀中得到神明指示，要他們趕快離開。於是他們燒毀了衣服家具，埋葬帶不走的器物，登上幽浮匆匆離去了。

將來也許會得出一個較清楚的大型三星堆圖像。筆者所說三星堆象牙的問題，只是在大拼圖上的一小片上說幾句話而已。