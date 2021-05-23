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《老照片說故事》天山腳下的食譜

正回
作者珍藏的食譜。
作者珍藏的食譜。

這張泛黃的食譜伴隨著我整整三十年。食譜寫在一張薄薄的單行紙上，工工整整的中文 ，上面還有維吾爾文的簽名，而我卻從未與她謀面。這張來自天山腳下的食譜是怎麼到我手上的呢？

我先生大學畢業分配到新疆的博爾塔拉，是新疆的西北部，靠近蘇聯的地方。那裡有荒涼的戈壁灘，一望無邊的大草原；生活條件艱苦，一切都要自己動手，開荒、打井、種地、蓋房、養豬、牧馬，日日勞作。秋天是個令人心醉的季節，瓜果甜，羊兒肥，圍著火爐吃西瓜不是童話，最令人期待的是連隊宰羊做抓飯，那可是個大日子。

一大早，大伙就忙開了，宰羊剝皮剁肉，黃蘿蔔削皮切粗絲，還有洋蔥。廚房裡熱氣騰騰，人們忙進忙出；兩口大鐵鍋，得兩個大漢站在灶台上才能翻炒。黃昏時刻，四周瀰漫著肉香飯香，一聲「開飯咯！」大家都迫不及待，各班打回兩、三盆抓飯，敞開肚皮直吃得淋漓盡致，打個嗝都是抓飯的香。

無論他離開新疆多久，走得多遠，羊肉抓飯都令他思念，這不只是舌尖上的美食，也是心中無法忘卻的記憶。為了尋找他的美味記憶，我想學做這道美食，可是苦於找不到食譜，又沒吃過，光聽先生說仍然不會做。

九○年初，學校來了一位從烏魯木齊市調來的何老師，我向她討教；她告訴我什麼是孜然、黃蘿蔔……讓我躍躍欲試。暑假開學後的一天，何老師笑盈盈遞給我一張紙，「看看是什麼？」打開一看，竟是羊肉抓飯的食譜，上面還有維吾爾文的簽名「麥麗哈巴．奧蘭．瓦吉地」。何老師說，為了顯示正宗，特別請她老同事好朋友簽上維文名字。

我立馬動手，記得第一次做抓飯，當混合著洋蔥、孜然、羊肉的味道香飄四溢時，先生用力吸了一口氣說：「嗯！就是這個味道」「亞克西！」驚嘆連連。姊夫趕緊洗手，示範馬來西亞人怎麼用三個手指捏抓飯吃；他是馬來西亞歸僑，很多年沒有再嘗手抓羊肉飯了，他高興得像個孩子，手揮來揮去。之後我還做過很多次，成了我的特別節目。

這張食譜伴隨我飄洋過海，幾十年裡讓不少朋友嘗到新疆的羊肉抓飯，獲得讚賞。每當做抓飯時，我都很驕傲地說：「這食譜是從那遙遠的地方，天山腳下—新疆烏魯木齊來的！」

食譜 新疆 美食

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