《老照片說故事》母親的日本留學路

母親十八歲在日本留學時攝。

母親於今年母親節滿九十六歲高齡，朋友都說她看起來像只有七、八十歲，不像接近百歲的人瑞。母親沒有什麼養生祕訣，只是能吃能睡，生性樂觀，從不把不愉快的事記在心上；且她好奇心強，喜歡學習，也喜歡探究事物，至今還每天拿放大鏡看報紙。

母親的一生頗為傳奇，出生在台灣 台南鄉下，十三歲時獨自從基隆搭船前往東京 求學，因為年紀太小，還差點上不了船。那時還是日治時代，基隆碼頭的日本 警察看母親年紀小，卻沒有大人一起搭船，本來不給她上船。母親苦苦哀求，把要前往留學學校的校長信件給警察看，還出示會在神戶碼頭接她的親戚照片和信件，警察才放她上船。

到日本求學的故事，是我母親這輩子最津津樂道的話題。她才十二歲時，有一天看到一所東京的女子專科學校招生廣告，她非常好奇嚮往，就寫了一封言詞懇切的信，寄給這所學校的校長；沒想到一、兩個月後，校長的回信來了，歡迎她到東京去上學。

那時候她實在太小，怕父母不答應，就私下和負責收租的四哥商量，沒想到四哥很贊成，私底下把收到的一百二十大元租金拿給她買船票，等她把一切都準備好了，才報告父母。外公外婆知道已經阻止不了，也就勉強同意了。只是外婆說：「是妳自己要去受苦的，到時不要怪我們哦，受不了的時候就回來吧 !」

當然，那時搭船到神戶港就要花上三天，且是客貨兩用的商船，船上設備不如現在的遊輪舒適，船的噸位也不是很大，在海上搖搖晃晃得很厲害。母親在船上受盡苦頭，吐了好幾次，但這些都是自己的決定，她也只能暗自流淚，把所有的苦都忍了下來。

母親在日本求學期間，寒暑假都找工作賺生活費，包括在出版社當工讀生；讀完專科後，又上了大學部，一直到二次世界大戰時，東京被美軍轟炸，她才跑到京都暫避。後來看到日本即將戰敗，她又從京都搭火車到下關，轉搭輪船到南韓釜山，再搭火車經過北韓至中國東北，輾轉河北、江蘇，前往投靠在南京做生意的三哥。在南京待了一年多，母親才經上海搭船回台灣。

母親並不想當日本人，所以選擇經中國返回台灣。母親返台後不久，就嫁給同在東京求學的父親，第二年生下了我。後來又陸續生了二個弟弟、三個妹妹，把六個子女都栽培到大學畢業。二十七年前父親在台灣過世後，我把母親接來美國與我們同住。

母親的這段求學過程是個性使然，她堅毅、不屈不饒的精神是我學習的標竿。後來我事業有成，帶父母親到日本旅遊，特地和母親去看她的母校，是位在東京皇居附近的一所名校，已改制成大學。以母親那個時代的女性而言，她的確是非常不容易，我們兄弟姊妹都以母親的求學經歷為榮。