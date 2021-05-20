每在夕照下，我總喜歡漫步於左近的鄉野。自從在那綠蔭小徑旁發現久違的桑樹後，每次路過都會情不自禁地撕片葉子嗅嗅，那微微薄荷的特異幽香教我陶醉，因為它勾起了我對童年時光的思緒。

我襁褓中入川，六歲進小學，班上有位跟我很投緣的川籍同學，名叫陳玉峰。他家是那鄉裡的首富，擁有幾座布滿橘樹的山巒及一望無垠的梯田；他常邀我去他家，主要玩些以彈弓打麻雀、搓蜘蛛網成團黏知了、涉足於淺溪捉魚抓蝦和比賽爬樹等遊戲。

小他兩歲的唯一妹妹玉霞，則是我們的跟屁蟲，因為我玩性重，沒加理睬；直到八歲，方才偶然間留意到她，她原來有張清秀的瓜子臉，尤其在柳眉下，有對又圓又大、炯炯有神的明亮眼睛，教我看了還想再看。

我在曾沉浸於私塾的父親嚴格教導下，三歲開始背唐詩宋詞，五歲背古文觀止，同時還臨摹柳公權和王羲之的字；玉霞聰明伶俐，自從我一次在她哥哥面前獻寶背唐詩、龍飛鳳舞寫字後，立即纏著我教她讀書寫字。她本身實力也不弱，小小年紀就會女紅，她很想教我織毛線繡花，我則自認是個男生而婉拒，但卻迷上了她養蠶的玩藝兒。

記得最初看到她的蠶寶寶，就是在那年春天，我因乍看到她那幾個大盒子裡盡是些螞蟻而驚叫，正要幫她倒掉時，被她一把抓住。她笑嘻嘻地說，這些都是蠶寶寶，是剛由蠶卵孵化出來的蟻蠶；牠們軀體極為細小而且又多毛，我感到有點惡心，於是不再理會，接著就和玉峰進到山裡去瘋野。不過兩三小時後返轉時，卻看到這些毛毛細蟲抬頭猛啃桑葉，樣子既滑稽又有趣，頓時一百八十度大轉彎；從此我就不邀自來，而且風雨無阻，進而還充當玉霞的幫手。

玉霞說，每到春暖，卵就會自行孵化，至於後續的過程，由於我專注觀察，知之甚詳。孵化出的蟻蠶稱為一齡蠶，三、四天後，叫做二齡蠶，這時牠們不食不動，好像在睡覺，玉霞說這是第一眠；在這期間，蠶寶寶新皮形成，褪去舊皮，身長顯然有增長。接著兩、三天變三齡，三、四天後變四齡，再過五、六天，就進入四眠的五齡蠶。這時牠們的皮膚不再雪白，變成透明，繼續進食六到八天之後，就覓地吐絲。

只見玉霞把一些細密小樹枝輕輕放在盒子裡，這時就看到大若小拇指般的蠶寶寶，各自爬上樹枝，先吐點絲於枝上把身子坐穩，然後就吐絲作繭自縛。蠶從吐絲到結成繭約要兩、三天功夫。繭成之後的十到十五天，各個繭就會蠕動，這是蠶蛾要開始破繭的徵兆，不久就鑽出束縛；這些不能飛舞的蠶蛾，抓緊在世間的最後十到十二天，撲撲羽翼於玉霞鋪好的紙上談情說愛，最終雄蛾筋疲力盡而往生，雌蛾則不眠不休地產卵。一、兩天下來，可以產到五百個卵，生產完後就絕食而亡，料想是為雄蛾而殉情。這就是蠶寶寶的一生，前後約六十天之譜。

就在陪著蠶寶寶走完一生時，我家遷往山外的白沙沱小鎮，玉霞隨即送給我一張布有蠶卵的紙張，給我自己養蠶。翌年春季一天中午，我無意間發現那張紙上盡是些蟻蠶，我立即四處找桑葉，鎮上樹木雖很多，但我只在新的小學裡發現一小株桑樹；我因採桑葉曾被老師打手心，被責備不愛惜公物。

蠶寶寶一天天長大，食量也與日俱增，因為僅此一株，使我不得不動腦筋；於是在放學之後、夜幕低垂之前，翻牆入校偷摘，但仍因蠶寶寶食量驚人而告竭。無可奈何之下，拿母親菜圃裡的萵苣葉代替，牠們最終因忍受不了饑餓而遷就。但從此個個無精打彩，行動緩慢，等到萵苣葉也用完時，我再無計可施了；一時急得團團轉，突然想到玉霞，於是提著小籃翻過那山頭，把蠶還給她。

翌年抗戰勝利，父親要隨服務的兵工廠回南京，離川前我向玉峰玉霞兄妹辭行，玉峰不捨地和我相擁，玉霞則塞給我一本習字簿，掉淚扭頭入房。當我回到家，一頁頁翻閱，發現一片新鮮桑葉，教我更激動的是，夾著桑葉的那頁寫的是李之儀的詞「卜算子」：「我住長江頭，君住長江尾……。」最後因內戰又隨父遷台，離家時因匆忙忘帶那本習字簿，為此，我一直悶悶不樂；父親安慰說，一年後就會回去，家有親戚看守，東西不會丟的。哪想到，一年竟成了一輩子。

如今耄耋之年，回想童年往事，那片夾在習字簿裡的桑葉，就逕自脫簿而翱翔，在我腦海上空飄舞。