資深媒體人傅建中先生不幸於今年五月六日病逝，享年八十三歲。我是在三十幾年前，從中國時報的專欄上初識他，十分欣賞他那要言不煩、犀利坦率的文筆。

上世紀九○年代初，我奉調華府 工作，終於有機會和他面對面交往。他負責新聞採訪，我則負責軍品採購，我們之間有一條無形的「保密」鴻溝；但由於我們有默契，從不逾越，所以始終相處融洽。

他有一位曾任國務院 台灣科科長的美籍友人，使他有機會嗅到一點軍售消息，他就向我旁敲側擊；我只要不觸犯洩密紅線，也會向他透露一點風聲，讓他為報社蒐集到一條獨家消息。

他是師大英語系畢業，名師梁實秋先生的入門弟子，中、英文的造詣都很深厚。我除 一九五六年曾在軍官外語學校英文正規班苦讀一年，一九六七年又去台大外文系夜間部進修五年；我們彼此由於對同一外國語文，興趣相同，無形中又加深了一層關係。

他對用字遣詞十分講究，除了嚴於律己，對別人亦如此；大約二十年前，我早已退休在家，有一天忽然接到他的電話，吿訴我他正在華府一家中文報紙上，和一位曾追隨過中華民國前外交部長沈昌煥的老秘書打筆戰。起因是這位老秘書在報上公開他寫給剛到任的胡志強代表的一封英文謝函，居然說他要「Critique」胡代表云云。傅建中很不以為然，他認為就算要批評，正確用字應是「Criticize」，而非「Critique」，老秘書不服，於是掀起一塲筆戰。

傅建中乃打電話徵求我的意見；我說我也看到這封信，在軍語上，critique這個字佷單純，只是「講評」的意思，也可轉意為「檢討」，幾乎都是對事，而非對人；這位老先生為什麼在謝函上用了這個字，尤其是對一位新到任的代表 ，我總覺得十分突兀，有點離譜。我又說：「我們在報章雜誌上，常看到criticize這個字，critique則相當罕見，足以旁證這位老秘書用字並不貼切。 」傅建中同意我的看法。

二○一五年九月，海軍司令部贈送他一本剛出版的「海軍抗戰期間作戰經過彙編」，其中部分內容係中英對照。他發現有句翻譯把片語「⋯no match for⋯」的主詞與賓詞倒置，以致完全扭曲原文本意，乃去電軍方相關單位提醒此事，卻遲遲未獲回應。

他有點惱怒，便在「華府看天下」的専欄上，將此事公開，並在篇尾也把我帶上一筆，同時打電話告訴我。湊巧我在紐約時報 上，看到一則太平洋島國築堤不敵海水倒灌的新聞報導，文中便用了「⋯no match for⋯」這個片語，就把剪報寄給傅建中，並附了一張便條；我寫著「其實很簡單，這句片語都是用於強弱兩造，只要把弱者放在主位，便萬無一失」，他回電話一再稱謝。

近十幾年來，我常趁閒暇無事，寫點回憶性的文字。二○一五年七月，我在「上下古今」版寫了一篇「口譯高手吳炳鍾」，沒料到傅建中在青年時期就認識吳炳鍾，看到拙文後，馬上也在「上下古今」版寫了一篇「我所知道的吳炳鍾」，和拙文相呼應。我們兩人的職業南轅北轍，風馬牛不相及，居然由於風雲際會，在異邦相遇、相交、復又結為文友，不得不令人相信，這真是緣分。

我的書櫉裡一直收藏著傅建中親筆簽名贈送的兩大冊，由他德配方緯女士將他歷年來的巨量文稿以電腦打印，然後裝訂成冊 ，以及好幾本他以筆名「聞亦道」所出版，有關英文新聞寫作的叢書。他著作等身，擁有海內外的廣大讀者。我個人印象最深刻、也最受感動的是，他悼念德配方緯女士逝世的那篇散文：「落葉滿空谷，何處尋行蹤」，字字充滿柔情，句句洋溢感傷，可說是他文采最具象徴性的映照。

現在，他終於和他愛妻又在另一片天地重逢，我僅以寸心寫下這篇蕪文，祝禱他們這對賢伉儷永遠安息。