作者在新兵訓練中心營區的留影。

劉良昇

在未進入海軍之前，就曾聽聞一名學長說海軍的制服種類非常複雜，不但夏冬各有白色和黑色的軍常服，平常非重要慶典時要著長袖或短袖軍便服。等大學畢業後進入海軍服役時，發現果然，不過這個論點並不適用於在海軍生涯的起始五周。

猶記得當年七月十六日，我向高雄左營海軍新訓中心報到後，教育 班長循序對每一名學兵發了一頂黑色軍便帽、兩套短袖藍色工作服、兩套白色內衣褲及黑襪，以及黑色運動鞋、臉盆、漱口杯等；待各員著裝完畢，每名學兵被要求把當日清晨由家中隨身攜帶的上下行頭，打包郵寄回家中。我除了保留一本遠東出版社印行的袖珍口袋型英漢字典、一支筆和數百元零錢以外，其餘「長物」悉數寄回。

新兵訓練的生活緊張且緊湊，我們五時半起床後就開始整隊慢跑，然後吃早餐，再來一直忙到午餐時分。餐後一般可小憩片刻，下午還有其他的訓練課程。晚餐後，班長也常把握時間進行「踢正步」的指導和練習。時間在指縫間很快地流逝，真有「山中無甲子」的感慨。

不過，最讓人詬病的是我們戲稱「瀝不出油」的伙食。早餐是清淡無比的稀飯饅頭，中餐是離譜的「雞脖子」搭配兩小勺青菜；晚餐則是以炸鯖魚取代雞脖子，而且菜色六周如一日不變。我中午列隊進入第十一中隊能容納八百好漢的大餐廳入座時，用眼角餘光掃過周圍數排長條型餐桌，訝異地發現每套不鏽鋼餐盤的正中央，都躺了一截雞脖子作為主菜。真不知是否整個大高雄地區的雞脖子都送達此處「勞軍」了？至於伙食費到底何處去也？

這張照片是在唯一的新兵訓練中心營區開放懇親日時，雙親蒞臨幫我留影存念。我穿上了手邊一半的所有行頭，以最「豪華的」披掛示人，不過也難掩「衣帶漸寬終不悔」 的消瘦身軀。有好事者直言，新兵訓練中心是最有效的減肥訓練營，看來此言不虛。