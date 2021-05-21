金門，這個由十幾個小島組成的群島，隔著台灣 海峽，距台灣九十浬，與大陸則可肉眼相望，卻是中華民國的領土。她曾經是中華民國理想中反攻大陸的跳板，而現在，竟成為一處觀光 旅遊之地。

談到我與金門的情緣，可以分成幾個階段，包涵了陸、海、空三方面的造訪。有擦身而過，有兵戎相見，有外交任務；有受到高規格的接待，還有隨心所欲來匆匆去匆匆。每次去的目的都迥然不同，所見的人物更是中外文武、各行各業。

一九四八年冬，因為國軍在國共内戰中失利，原住在上海的我們一家遷往廈門。原以為共軍三五年內不可能打到這麼遠，沒想到不到幾個月，共軍已打到福建，於是我們又決定前往台灣。

一九四九年五月，我們登上了艘從廈門到基隆的輪船。啟航不久，輪船由幾個小島旁邊駛過，聽船上的人說，那幾個島叫金門。這之前，我只是在地理書上讀到，在南洋的華僑中，金門人占了很大的比例，此外對她毫無概念。我放眼望去，只見到些禿脊的小山頭、黃土色的旱田，和低矮的平房，感覺上是一片荒涼，也就沒有多加關注。

同年十月，發生古寧頭大捷，金門才在我的心中留下印象；但對當時還是初中學生的我，也只是在聚會中跟著喊中華民國萬歲，在作文簿上寫些保衛金馬、反攻大陸之類的文字。

兩年之後，我投考空軍，過了四年，我成為中華民國空軍的戰鬥機飛行官。在那個時期我們最主要的工作，是擔任台灣的防空任務，包含在海峽上空和浙、閩、粤沿海的巡邏，使我得以在空中看到金門。

一九五八年，發生台海最大危機的「八二三炮戰」，我仍是個小飛官，恭逢其盛；這時戰鬥機飛行官的任務除了以火力支援地面、海面的友軍，和掩護空投的運輸機，隨時還要有與敵機接戰的準備。

一九七六年，我的階級已晉升為上校，並調任為國防部的禮賓官，主要任務是和各國駐台使節連絡及接待友邦來訪的高階軍事首長。安排友邦高階首長訪問行程，金門是必去的地方之一；我在禮賓處服務的兩年期間，至少陪同外賓去了二十次以上。從安排訪問，派遣專機及掩護的戰機陪同，到安返台北，都是我一條龍的工作。

當時與我們有邦交的國家，以中南美和太平洋島國多；為了鞏固邦誼，我們曾邀請所有邦交國的國防部長夫婦及一位隨從來訪，我也就每次都陪他們到金門去，因友邦首長是夫人同行，為了接待上的對等，妻也陪同去了不少次。

我們的行程都是早上專機去，黃昏之前回台北，金防部指揮官設午宴招待。參觀的項目包括戰備坑道、莒光樓、金門酒廠、陶瓷廠、古寧頭海灘、馬山喊話站等，之後便到金城或是山外的街上逛逛。每次去，我都會買些金門的特產貢糖回來與同事們分享，同事和朋友也常常托我替他們買高粱酒。有一次我還買了一把菜刀，說是用「共匪」的炮彈打造的。那把刀我不只在台灣用，又帶到美國 ，共用了將近三十年。

我退役後全家來美，洛杉磯有許多中華民國退役的三軍官兵，為了互助及聯絡之便，我們組成一個「榮光聯誼會」，我曾先後被推舉為會長及理事長。在那段時間，國軍退除役官兵輔導委員會（簡稱退輔會）每年都會邀請世界各地榮光會的負責人回國訪問。

二○○八年，我也是受邀者之一，訪問的行程也包括了金門。我以前接待外賓都是當日早去晚歸，這次則是三天兩夜，首次在金門過夜。這時的金門不但已開放台灣的民眾自由前往，甚至已是一處觀光之地，有了規模不錯的旅館。我去金門之前，妻特別囑咐我，一定要買把菜刀，我當然不負所託，買了一把，取代用了將近三十年的那把。

二○一三年我由美國去大陸，決定去廈門一趟，除了回到我居住過的鼓浪嶼看看，附帶一件事就是要經由小三通到金門去。

金廈之間船行僅三十分鐘，那時雖是冬天，但風浪不大，船行平穩，海面上一片祥和，我望著粼粼的碧波沉思、想起過去的「古寧頭」和「八二三」兩次戰役，不知有多少冤魂沉屍於這片海底，包括我的幾位好友、袍澤和同期同學。望著這片現已歸於寧靜的大海，真是別有一番滋味在心頭啊！

船抵金門，岸上許多招攬的計程車，我只是叫車坐到金城，那也是縣政府所在地和金門最大的市鎮。下車後與妻在街上閒逛，中午時分在一家麵館各吃了一碗牛肉麵。金門的牛肉麵是非常有名的，以前雖然多次來卻沒機會吃到，這次終於一償夙願。之後又買了些我最愛吃的貢糖，便叫車到碼頭，乘船返回廈門。這次在金門停留的時間不過三個多小時，是我到金門時間最短的一次。

這之後我就沒再去過金門，算算也有將近十年了。回想起過去每次前往，都有相見時難別亦難之感，我是個念舊的人，至今對她仍是情有獨鍾、難以忘懷，以後我必定還會再找機會去看她的。