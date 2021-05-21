一九八四年三月十八日是我終身難忘的一天。那天一大早，我接到老家發來的一封加急電報，說母親已經去世，讓我們速回。那天正是我從部隊轉業到妻子兒女所在城市的第十五天，我還沒來得及去新崗位報到，就急急忙忙帶著一家人驅車百餘里趕回老家。

臨行前我特意帶了幾件重要的物品：一桶黑油漆、一瓶紅油漆、兩包化石粉、一碟磨砂紙和幾把毛刷子。之所以準備這些東西，是因為半個月前我回家看望久病臥床的母親時，就已經注意到家裡提前為她準備的棺材。當時這口棺材還是毛坯，並未油漆。大家都沒想到母親這麼快就離開了人世，我擔心家人還來不及油漆。

等我們回到老家，發現果不其然，那口棺材依然是白色，只不過被搬到戶外罷了。按照我們當地的風俗，遺體只能在家中停放三天就得安葬。可是要請油漆工就得趕往離家四、五十里路的地方，來來往往，恐怕安葬的時間不夠，總不能讓母親還躺在尚未油漆的棺材吧，這樣我們做子女不僅於心不忍，還會心中有愧。

於是我舉起毛刷對大家說：「別著急，我來為母親油漆棺材吧。」話音剛落，只見舅父跑了過來，半信半疑地對我說，「你行嗎？這活兒可不是一般人能幹的。」 說實話，我當時心裡也沒有底，只能硬著頭皮說，「沒吃過豬肉，難道還沒有見過豬走路嗎？應該不會太難吧，讓我試試！」俗話說，門裡出身，自會三分。我這個門外漢。一開始還真不知道從哪裡下手。

後來我想起以前家裡油漆家具的情景，立刻有了靈感。我走到棺材旁，先用粗砂紙將整個棺材外面打磨一遍，讓其光滑平整；而後用黑油漆調合化石粉塗上去，將縫隙及低窪處填平。磨平兩個小時後，塗上的化石粉乾透了，我就用粗細砂紙反覆擦拭打磨，將表面浮沫清除乾淨，最後才開始油漆。

為了讓棺木表面的顏色亮麗，我用三分之二黑油漆兌入三分之一的紅油漆，將棺材全部漆為紫紅色。我用了整整一天的時間，終於大功告成；雖然我的油漆工比不上專業人士做得那麼漂亮，但是看上去也滿不錯，最主要的是了結大家的一樁心願。

舅父他們一邊望著渾身沾滿油漆的我，一邊看著那口嶄新的棺材，都誇讚我十分有孝心；可我的心裡愈發自責，這哪裡談得上孝心啊，只不過彌補以往無法對母親太多盡孝的缺憾罷了。