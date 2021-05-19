在大躍進的一九五八年，長春汽車 製造廠廣大職工，克難製造出中國 史上第一輛轎車，命名爲「東風牌」。為了向黨和國家領導人報捷，把車運到了北京 中南海，在懷仁堂院裡請毛澤東主席試坐。

為報導此特大喜訊，新華社發了通稿，次日中央和各省市報紙，都在頭版頭條發了新聞；山東大眾日報別出心裁，用了一個與眾不同的標題，叫作「毛主席笑乘東風」。因為此前毛澤東曾在蘇聯有「東風壓倒西風」的講話，這次他又高興地試坐東風牌國產轎車，標題語意雙關，據說這個標題得到了新華社的表彰。

六○年代隨著經濟形式的好轉，東風牌更名為紅旗牌後，開始小量生產這種更高階的轎車。中央各部委、各省市自治區主要領導，也開始逐漸配置紅旗牌轎車。據說正部級配的是專用車，沒有副部級的份；副部级以下用車，由機關事務部門的車隊安排公車，可是到了地方就沒有這麽好的待遇了。

七○年代坊間曾流傳幾句與機關用車有關的民謠：「地委書記兩頭紅（轎車），縣委書記帆布棚（吉普車），鄉鎮書記噗噔噔（拖拉機）。」這首民謠確實是當時機關用車三六九等的真實寫照。那時我所在的昌濰地區地委機關，也就是僅有一輛蘇聯老大哥產的伏爾加轎車（可能還是二手），上街常常惹得路人圍觀。

我工作的濰縣縣委和縣政府，僅各有一輛吉普車，各配有一名專職駕駛員。此車專供縣委和政府主要領導使用，其他工作人員在縣內下鄉工作，無論遠近一律騎個人的自行車帶著行李下去。縣委辦公室曾有一名唐姓副主任騎車下鄉，帶著沉重的行李，連人帶車掉到了七、八米高的橋下，不幸跌成了癱瘓，終生再無法站立。

機關工作人員若到外地開會或工作，則可坐長途汽車或火車，回來報銷車費。當時縣委各部門，政府各科局一律沒有配置小車。八十年代初，縣委和政府的吉普車由各一輛，增加到了各兩、三輛。縣直各部門仍沒有配置車輛。至於鄉鎮書記根本無車可用，個別鄉鎮領導借農機站的拖拉機坐著去縣裡開會，確有其事。聽起來很滑稽，但也可能是一種無聲的吶喊。

大多數鄉鎮幹部去縣裡辦事、開會，或下村莊布置檢查工作，都是清一色的騎自行車。那時鄉下人見自行車的機會很少，偶爾看到騎自行車的人，調皮的孩子便會躲在路旁偷偷地吆喝：「一根梁兩根胎，上邊騎著個豬八戒！」我騎自行車下鄉時就曾被戲弄過。

進入九○年代後，大小衙門逐漸有了公車，鄉鎮長們也告別自行車，坐上小轎車 。我所在的一個縣級單位就有奧迪等牌子的轎車三輛（其中一輛為新來領導帶來的）、麵包車一輛。但不久就開始公車改革，各機關單位將原來的車輛拍賣，公務員可以認購，逐漸由私家車替代公車，單位按公務員職級，發給數量不等的補貼。