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和戶籍警察打交道

張達聰

我自小在上海長大，與警察打交道在所難免。交過手的警察主要有兩種，一是交警，大都穿白制服，站在十字路口指揮交通時常常可見，一旦被攔截只能聽憑處置；另一種是戶籍警，一般著藍制服，不上大街卻走巷串弄，與街道居民打交道，處理人民內部矛盾和一般刑事案件。

上海公安局在當時的十個區都設有公安分局，分局下屬的基層單位就是派出所，基本上每個街道有一個。我所在的牯嶺路街道派出所，牆上一盞藍燈泡夜裡一直亮著，因為二十四小時有人值班。

我與派出所周旋，大抵為辦理戶口事項，因為戶口乃那時每個子民安身立命必不可少的護身符。我一九六四年考入上海市上海中學讀書，那是地處郊區的寄宿學校，所以我自己去派出所把我的戶口遷出來，然後遷到學校的集體戶口去。到一九六八年我被分配到工廠做工，接受工人階級再教育，就把戶口又遷回派出所。

所謂的遷戶口，其實就是由派出所或學校出具一張手寫並蓋有公章的證明，把它轉交到新單位就萬事大吉。由於是手寫的證明，就給做手腳的人留下餘地。

一九八二年我考取復旦大學赴美留學研究生，出國在即，急於把出生不久的兒子送到中國福利會托兒所，以減輕留守滬上的妻子負擔。可我兒子是十一月底出生，而中福會招生名額有限，只收八月底前出生的兒童。幸好其時上海尚無統一的嬰兒出生證，我從派出所拿到一紙鋼筆書寫、有兒子出生日期的證明，端詳良久，終於計上心來。我用橡皮把十一這個數字輕輕擦去，以藍墨水改為八字，終讓兒子如願以償地被中福會錄取。問題是，改過去尚易，改回來就無望了，從此兒子的生日永遠提前了三個月，如今此事只有天知地知，和做父母的心知了。

我所住的弄堂有個定向聯絡、定點管理的民警，我們都叫他戶籍警，彷彿戶籍警就是他的名字。他個子不高，手臂下總夾個公文包，一頂藍色大蓋帽摘下來放到桌上，即可見帽沿上發亮的頭髮油脂。他的國字臉上常掛著笑容，挺和善。戶籍警工作認真負責，有時連晚上也來家庭訪問，調查情況。弄堂裡有一幫男孩子常常聚眾鬧事，打架鬥毆什麼的，尤以九號一門三兄弟為甚。

老大綽號是油豆腐，老二綽號為麵疙瘩，老三就叫阿三，三人都長得人高馬大，是頗有號召力的孩子王。我的哥哥崇拜這幾個「大亨佬」，時常跟他們混跡一道，還沾沾自喜。戶籍警為此多次踏上家門，要我母親做好哥哥的工作，與那幫人保持距離，避免學壞。有道是「擒賊先擒王」，那個油豆腐後來果然被捉到派出所去了，其餘嘍囉也速作鳥獸散，弄堂復歸安寧。

我家住的七號曬台上有一戶金家，他們領養的十來歲男孩外號為「長刀豆」，因為小偷小摸被抓，成了問題少年；戶籍警又忙開了，三天兩頭往曬台上跑，與金家爺叔和姆媽商量幫助長刀豆改邪歸正。最後爺叔他們決定把長刀豆送到鄉下過一段時間，讓他體驗農村艱苦生活；數月後返回上海，長刀豆果然規矩多了，不再惹是生非。

上海的派出所和戶籍警的體制設置，給居民生活帶來秩序和方便，使大上海的社區安寧得到保障，是個有效的治理方法。

相比之下，美國當今警民關係普遍趨於緊張，尤其是警察與少數族裔間的關係更顯劍拔弩張，令人堪憂。美國有些警局雖有「社區外展」之類部門，但顯然遠不如戶籍警制度這般與民眾聯繫緊密和交往融洽。

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