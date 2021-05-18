那是六十多年以前了，一家歷經戰亂，親人多已失散，我們母子倆初到台灣 ，無依無靠，借住在朋友家的一間屋子裡，沒有家具，也沒有庭院。那時我上小學四年級，每天要走大約兩公里的碎石子路去國民學校上學。

有天放學回來，母親看到我穿破了的布鞋說：「這鞋才做好沒幾天咋就穿破了？鞋底不經磨也還罷了，可這幫子是用了三層嗶嘰布縫的，咋也穿通了？」我知道媽媽給我一針一線做一雙布鞋要費多少工夫，心裡過意不去，決心學習許多當地同學，打赤腳。起初雖然有點不適應，但不久就能光著一雙腳在碎石子路上飛奔了。

班上的同學大多都和我一樣貧窮，但也有幾個富家子女，他們的穿著比較體面，帶的便當也香得叫人流口水。因為羨慕，心裡時常憧憬他們家庭的生活。巧的很，後來有一次上作文課，老師出的題目是：我的家庭。 就當大家絞盡腦汁還不知從何落筆的時候，我已經作完交卷了，因為腦子裡早就有個草稿了。我那篇讓我沾沾自喜的「 大作」是這樣寫的：「我有一個很可愛的家庭，爸媽和哥姊都非常疼愛我，還有我那個聰明伶俐的小妹妹，她跟我特別要好。我媽媽平時喜歡彈彈鋼琴，爸爸下班後喜歡到花園裡散散步，修剪一下玫瑰……。」

一天傍晚，老師突然提了一籃水果出現在我家門口。當我聽說他是來做家庭訪問的時候，幾乎要暈倒了，但也只好硬著頭皮帶他進屋裡去見媽媽。

往後的訪問是如何進行的，我已經記不清楚了，因為我當時只是渾渾噩噩地呆立一邊而已，依稀記得老師誇我在學校很認真學習，將來會有出息的。好不容易把老師送出門外，我以萬分抱歉的窘態想作一番解釋，結結巴巴地說：「老師，不好意思，我作文上寫的……」

老師打斷我的話，摸摸我的頭說：「沒關係，不就是作文嘛？可是你很有想像力。現在只要好好唸書，將來你就可以自己建造一個你的理想家庭了。別忘了，你一定要孝順母親。」

我當晚入睡時，偷偷流了好一會眼淚。