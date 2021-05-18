我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

穿幫

卜鈞

那是六十多年以前了，一家歷經戰亂，親人多已失散，我們母子倆初到台灣，無依無靠，借住在朋友家的一間屋子裡，沒有家具，也沒有庭院。那時我上小學四年級，每天要走大約兩公里的碎石子路去國民學校上學。

有天放學回來，母親看到我穿破了的布鞋說：「這鞋才做好沒幾天咋就穿破了？鞋底不經磨也還罷了，可這幫子是用了三層嗶嘰布縫的，咋也穿通了？」我知道媽媽給我一針一線做一雙布鞋要費多少工夫，心裡過意不去，決心學習許多當地同學，打赤腳。起初雖然有點不適應，但不久就能光著一雙腳在碎石子路上飛奔了。

班上的同學大多都和我一樣貧窮，但也有幾個富家子女，他們的穿著比較體面，帶的便當也香得叫人流口水。因為羨慕，心裡時常憧憬他們家庭的生活。巧的很，後來有一次上作文課，老師出的題目是：我的家庭。 就當大家絞盡腦汁還不知從何落筆的時候，我已經作完交卷了，因為腦子裡早就有個草稿了。我那篇讓我沾沾自喜的「 大作」是這樣寫的：「我有一個很可愛的家庭，爸媽和哥姊都非常疼愛我，還有我那個聰明伶俐的小妹妹，她跟我特別要好。我媽媽平時喜歡彈彈鋼琴，爸爸下班後喜歡到花園裡散散步，修剪一下玫瑰……。」

一天傍晚，老師突然提了一籃水果出現在我家門口。當我聽說他是來做家庭訪問的時候，幾乎要暈倒了，但也只好硬著頭皮帶他進屋裡去見媽媽。

往後的訪問是如何進行的，我已經記不清楚了，因為我當時只是渾渾噩噩地呆立一邊而已，依稀記得老師誇我在學校很認真學習，將來會有出息的。好不容易把老師送出門外，我以萬分抱歉的窘態想作一番解釋，結結巴巴地說：「老師，不好意思，我作文上寫的……」

老師打斷我的話，摸摸我的頭說：「沒關係，不就是作文嘛？可是你很有想像力。現在只要好好唸書，將來你就可以自己建造一個你的理想家庭了。別忘了，你一定要孝順母親。」

我當晚入睡時，偷偷流了好一會眼淚。

台灣

上一則

鳥兒的歌

下一則

擁有一片海

延伸閱讀

關於立志

關於立志
全美300萬學生因疫失學 低收入少數族裔衝擊最大

全美300萬學生因疫失學 低收入少數族裔衝擊最大
台灣是永不停止道歉的島嶼？統測作文題目「不好意思」

台灣是永不停止道歉的島嶼？統測作文題目「不好意思」

填補北美華語文教育缺口 僑委會推海外華語文深耕計畫

填補北美華語文教育缺口 僑委會推海外華語文深耕計畫

熱門新聞

龐博文從小就喜歡繪畫，此次入圍「谷歌塗鴉」決賽，代表馬州角逐全美冠軍。(龐雙提供)

8歲華童龐博文 以「內心平靜之力」角逐谷歌塗鴉大獎

2021-05-10 14:23
紀玉蓮說，當年求職、經營事業一路受許多貴人相助，她也樂意助人，希望形成善的循環。（記者王慧瑛／攝影）

從電梯小姐到11家旅館老闆 她想當員工的貴人

2021-05-11 04:05

潛藏的惡毒

2021-05-12 03:02
故都「普那卡宗」最能代表不丹建築風格。（李丁．圖片提供）

不丹的幸福感

2021-05-11 03:02

蓋茲與喬治庫隆尼

2021-05-14 02:00

血案餐廳

2021-05-11 02:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在