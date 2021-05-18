我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

「天上掉下個林妹妹」後記

山夢

二○二一年元旦剛過沒兩天，一位好友突然打電話問我認不認識叫「北」的朋友，聽她說出北的名字，我太驚訝了，因為北是我快三十年沒聯繫的朋友。好友立馬發了一張報紙的圖片過來，說在「世界日報」上下古今版上看到一張很像我的照片，和關於這張照片的文章「天上掉下個林妹妹」。

那是用北的名字發表的一篇散文，回顧當年他與我相識的往事。他文中所附的照片，是我一九九○年參加全國徵文比賽時，發給編輯部的一張標準照，北當時是我的責任編輯，沒想到他居然一直保留至今。

好友聽到我的確認，在電話那頭興奮地問了一大堆問題，然後一連串大叫：「妳難道看不出來，這篇文章根本就是一則動人的尋人啓事！妳趕快想辦法聯繫他吧，這簡直太浪漫了！天哪，如果不是我親眼看到，一定以為是在小說電影裡才會出現的情節。如果真能找到他，妳可要好好珍惜……」 

北的文章不長，大概一千來字，但一字一句都勾起我的回憶，字裡行間的情誼令我動容，往事如潮水般湧起，那是一個美麗而遙遠的故事。沒想太多，我當天就託了國內的兩位老友幫我查尋北的聯絡方式。北在當地小有名氣，並不難找，兩天後，一位老友就給我發來了北的手機號碼。

北跟我說，那天當他被告知有一位美國友人在找他時，就猜到是我；心臟頓時狂跳不已，好像又回到激情澎湃的青春歲月。

歷經時光的洗禮和修煉，現在的北內斂沉穩；但令我吃驚的是，他言談中一點也不掩飾對我的思念和眷戀，他的真誠坦白攜著厚厚的歲月，排山倒海而來，令我措手不及。他怪我當年不該斷了聯繫，他說如果我是林徽因，他不會再做徐志摩，而會做金岳霖，已經不在乎是否擁有，只是一種默默守護的痴情不悔。他說會直言不諱，是因為這份情感已經積壓太久，好不容易找到我，就不想再憋著，留遺憾給自己。

我感動於他三十年的念念不忘，對他的感覺不似一般朋友的那種隨意淡然，也不是戀人間的激動，而是知己重逢的溫暖。

坦白說，我和北從未謀過面，他出現在我的生命裡總是帶著那麼點不真實，三十年前如是，三十年後亦如是。但有時卻又感覺他好像就是另一個鏡面中的自己，無需多言，便心領神會。他說，青春就是一枚可以揮霍的書籤，只要書還在，書籤別在哪一頁上都是合理的；他說我的一切就像他的一切，那麼熟悉而美好；他又說現在只要孤單寂寞時，一想到還有一個我，便滿心歡喜，柏拉圖式的愛情，這麼多年從未忘記。

北的字字句句不能不說沒有撥動我的心弦，但想起三十年前他撞南牆的模樣，我好怕三十年後，有個破壁會無預兆撞進心裡，因為有時心動的剎那，是八荒湧來的浪漫。

我相信，世上所有的遇見都是命中注定，是生命裡一場美麗的意外。

「斷捨離」裡講：無能為力的事，當斷；生命裡無緣的人，當捨；心中煩欲執念，當離；目之所及，皆是回憶；心之所想，皆是過往；放下執念，才能回歸安寧。木心在「哥倫比亞的倒影」所講：生命是什麼呢？生命是時時刻刻不知如何是好。我希望時間可以讓我和北之間更加純粹安然，歲月的事就交給歲月吧。

最後，我由衷謝謝「世界日報」送給我二○二一年的驚喜和感動，讓擱淺在時光裡的記憶煥發了青春：山水遼闊，風輕柔，雨溫和。如此，就好！

世界日報 美國 電影

上一則

鳥兒的歌

下一則

擁有一片海

延伸閱讀

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨
亞裔患肝癌風險高？2年齡層最該作篩檢

亞裔患肝癌風險高？2年齡層最該作篩檢
「美國獎學金」13日頒獎 傾聽學子成功故事

「美國獎學金」13日頒獎 傾聽學子成功故事
洛城「慈母手中線」 表彰7非凡母親

洛城「慈母手中線」 表彰7非凡母親

熱門新聞

龐博文從小就喜歡繪畫，此次入圍「谷歌塗鴉」決賽，代表馬州角逐全美冠軍。(龐雙提供)

8歲華童龐博文 以「內心平靜之力」角逐谷歌塗鴉大獎

2021-05-10 14:23
紀玉蓮說，當年求職、經營事業一路受許多貴人相助，她也樂意助人，希望形成善的循環。（記者王慧瑛／攝影）

從電梯小姐到11家旅館老闆 她想當員工的貴人

2021-05-11 04:05

潛藏的惡毒

2021-05-12 03:02
故都「普那卡宗」最能代表不丹建築風格。（李丁．圖片提供）

不丹的幸福感

2021-05-11 03:02

蓋茲與喬治庫隆尼

2021-05-14 02:00

血案餐廳

2021-05-11 02:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在