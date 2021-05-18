「天上掉下個林妹妹」後記

二○二一年元旦剛過沒兩天，一位好友突然打電話問我認不認識叫「北」的朋友，聽她說出北的名字，我太驚訝了，因為北是我快三十年沒聯繫的朋友。好友立馬發了一張報紙的圖片過來，說在「世界日報 」上下古今版上看到一張很像我的照片，和關於這張照片的文章「天上掉下個林妹妹」。

那是用北的名字發表的一篇散文，回顧當年他與我相識的往事。他文中所附的照片，是我一九九○年參加全國徵文比賽時，發給編輯部的一張標準照，北當時是我的責任編輯，沒想到他居然一直保留至今。

好友聽到我的確認，在電話那頭興奮地問了一大堆問題，然後一連串大叫：「妳難道看不出來，這篇文章根本就是一則動人的尋人啓事！妳趕快想辦法聯繫他吧，這簡直太浪漫了！天哪，如果不是我親眼看到，一定以為是在小說電影 裡才會出現的情節。如果真能找到他，妳可要好好珍惜……」

北的文章不長，大概一千來字，但一字一句都勾起我的回憶，字裡行間的情誼令我動容，往事如潮水般湧起，那是一個美麗而遙遠的故事。沒想太多，我當天就託了國內的兩位老友幫我查尋北的聯絡方式。北在當地小有名氣，並不難找，兩天後，一位老友就給我發來了北的手機號碼。

北跟我說，那天當他被告知有一位美國 友人在找他時，就猜到是我；心臟頓時狂跳不已，好像又回到激情澎湃的青春歲月。

歷經時光的洗禮和修煉，現在的北內斂沉穩；但令我吃驚的是，他言談中一點也不掩飾對我的思念和眷戀，他的真誠坦白攜著厚厚的歲月，排山倒海而來，令我措手不及。他怪我當年不該斷了聯繫，他說如果我是林徽因，他不會再做徐志摩，而會做金岳霖，已經不在乎是否擁有，只是一種默默守護的痴情不悔。他說會直言不諱，是因為這份情感已經積壓太久，好不容易找到我，就不想再憋著，留遺憾給自己。

我感動於他三十年的念念不忘，對他的感覺不似一般朋友的那種隨意淡然，也不是戀人間的激動，而是知己重逢的溫暖。

坦白說，我和北從未謀過面，他出現在我的生命裡總是帶著那麼點不真實，三十年前如是，三十年後亦如是。但有時卻又感覺他好像就是另一個鏡面中的自己，無需多言，便心領神會。他說，青春就是一枚可以揮霍的書籤，只要書還在，書籤別在哪一頁上都是合理的；他說我的一切就像他的一切，那麼熟悉而美好；他又說現在只要孤單寂寞時，一想到還有一個我，便滿心歡喜，柏拉圖式的愛情，這麼多年從未忘記。

北的字字句句不能不說沒有撥動我的心弦，但想起三十年前他撞南牆的模樣，我好怕三十年後，有個破壁會無預兆撞進心裡，因為有時心動的剎那，是八荒湧來的浪漫。

我相信，世上所有的遇見都是命中注定，是生命裡一場美麗的意外。

「斷捨離」裡講：無能為力的事，當斷；生命裡無緣的人，當捨；心中煩欲執念，當離；目之所及，皆是回憶；心之所想，皆是過往；放下執念，才能回歸安寧。木心在「哥倫比亞的倒影」所講：生命是什麼呢？生命是時時刻刻不知如何是好。我希望時間可以讓我和北之間更加純粹安然，歲月的事就交給歲月吧。

最後，我由衷謝謝「世界日報」送給我二○二一年的驚喜和感動，讓擱淺在時光裡的記憶煥發了青春：山水遼闊，風輕柔，雨溫和。如此，就好！