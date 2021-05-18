前排最左邊蹲著的，是我的管家娃子，其他是店員。

人生中最享受的十年就是在非洲象牙海岸，因為在那裡我有管家，過著茶來伸手、飯來張口的舒適生活。

西非象牙海岸原是法國殖民地，所以承接法國浪漫慵懶的生活風格。一九八○年我在那邊開服裝店，早上八時開門，中午十二時休息；下午三時再開門，做到晚上七時。中間有三個小時，可以悠閒地吃中飯睡個午覺，甚至喝個下午茶，再去上班。

管家Amboise每天早上七時就來了，先帶著我的拳師狗出外散步方便二十分鐘，再回來準備早飯，有時是中式稀飯加小菜，有時是泡牛奶 配法國長棍麵包；中飯晚飯都是兩菜一湯，一葷一素。他手腳俐落，交代的事情很快就做完了，所以偶爾下午也跟我一起去服裝店上班。Amboise也是一流的售貨員，臉上充滿笑容，對客人又客氣，常常客人因為不好意思就跟他買了東西。

有一年媽媽來非洲陪我，她發覺我常常拿錢給Amboise，讓他去買東西，媽媽認為這樣不大好，我跟她講沒問題，她非但不相信，反而認為我太天真、太容易受騙。為了測試他，媽媽在不同的地方都藏了錢；過了一周，她跟我說：「妳的管家還真的好。」因為她說所有藏錢的地方都安然無事，表示這人是可以信任的。

媽媽年輕時生了七個孩子，也偶爾雇人，覺得這些人不是懶惰就是會偷東西。結果發覺我的男管家既勤奮又一介不取，實在太難得了。媽媽的結論就是我這個傻女兒，居然傻人有傻福。

媽媽一輩子都愛打麻將，所以即使到了非洲，這個嗜好也不會改。我很容易就幫她張羅好了牌搭子，只是大家住得很分散，通常他們是下午一時打到六時，媽媽不想打擾我的午睡時間，就叫Amboise陪他去，她覺得這個名字太繞口，就改口叫他娃子，從此Amboise就有了中文名。

一般我會給娃子錢，讓他們坐計程車去，等他把媽咪安全送到後，自己再坐公車回來。結果他每一次都走路回來，好把錢省下來，就算我給他雙料車錢，他一樣是走回來。

媽媽很會做菜，所以她來非洲我就有口福了，她注意到我們餐桌上的魚從來沒有破皮過，就問我Amboise是怎麼做到的？我說我一開始花了三十天教他做菜。媽媽說道理很簡單，可是常常她自己不耐心，一翻就把魚皮弄破了。所以她很佩服娃子的耐心。

娃子以前在法國人家做了兩年，所以基本法國菜他都會做。我雖然曾在巴黎留過學，也在法國人家住了兩年多，一般日常生活我還是喜歡吃中國 菜；所以娃子來了後，我花了一個月的時間，教他做中國菜。

他的秘密武器是一個小本子，我每次講完或示範完，他就在小本子上密密麻麻地把工序記下來，然後每一次都「照本宣科」，所以他菜做得很好，幾乎沒有失敗過。

我常常拿錢給娃子買東西，他雖然只上過四年小學，卻是少數會心算的非洲人，所以從來沒有找錯錢，媽媽對此也嘖嘖稱奇。因為她的印象中非洲人頭腦簡單，不會算數，所以她對娃子讚不絕口，覺得他既勤勞、菜做得好、家裡整理得一塵不染，而且對我養的小狗、兔子、烏龜都非常好。

二○○三年我的經濟狀況良好，想請娃子來美國 ；輾轉托人在象牙海岸找他，一周後朋友回電了，告訴我從一九八七年我離開後，他去法國麵包店打了兩年工，然後就回鄉下；一九九四年他得了急病，當地醫療不便，沒幾天就過世了。電話突然從我手中滑落，眼淚不由自主地掉下來，不敢想像他這麼年輕就走了，只有四十二歲。至今我還是會時時想念他。