文革時期百姓日常（下）

學校裡雖然沒有功課、作業，但是每天都是忙忙碌碌的。老百姓就是忙著學兩報一刊（人民日報、解放軍報、紅旗雜誌）的社論、讀梁效、寫擁護標語、寫批判文章；同時抄報紙、做檢討、表決心、參加政治學習班。有時打打派仗，晚上在露天看「地道戰」等老電影 ，其中的道白，孩子們聽了上句就背出下句，因為「八億人民八個樣板戲」， 大家不知看過多少遍了。

那時的農村、工廠都很需要勞力支援，學校師生就是不花錢的勞力；我們每年要去生產隊支援夏收、秋收，吃住在農村。我們跟著社員一起勞動，說是從早幹到黑，其實鬆鬆垮垮。社員的順口溜就是「上工搖，下工飆」，地頭歇工胡說亂編混時間。那時經常號召要積肥和送肥下鄉，城市裡難得有什麼好肥，就把塵土掃成一架子車，送到幾十裡外的生產隊，來回一整天，第二天放假休息。農村學大寨，師生就去參加平整土地、開梯田、挖魚塘，與天鬥與地鬥，無窮無盡。

再說說個人怎麼樣忙生活。

衣：每人準備一套勞動服，時刻準備勞動時穿，人人以穿勞動服為榮。襯衫破了裝個假領子，一點布票省著用，老伴按紙樣學裁剪，學踩縫紉機給孩子做衣服。新三年，舊三年，縫縫補補又三年。老大穿了給老二，老二傳給老三。褲子後面補丁一大塊，膝部補丁一圈圈像運動場的跑道，襪底補了又補，鞋底自己用自行車外胎釘上一層。

食：家裡三個男孩，吃口多糧食不夠吃，就騎車到農村集市買麥子，再用板車自己拉到生產隊的磨坊裡去磨麵，提高出麵率；南方人想吃米，就用糧站買來的麵粉運到農村去換大米。開始時，五十斤一袋面粉換五十斤大米，換的人多，後來只能換到四十斤。做飯時加些小米 ，做成二米飯，大米可以省一點。鍋裡下面是南瓜，上面鋪一層薄薄的麵皮，名曰「南瓜蓋被子」，又當飯，又當菜。孩子們初嘗別有風味，吃了幾次就不想吃。

學校無地可種，就在破臉盆裡種菜，也能有點貢獻。我們還養了一窩小雞，孩子們對小雞宛如家人，個個有名字：小黑、大黑、花尾巴、歪脖子，都是愛稱。公雞殺了添葷菜，母雞生蛋給孩子加營養。

雞難免也生病，我學會給小雞看病，餵四環素。我還自製工具，學閹雞，讓雞多長些肉，多作貢獻。家家在門前空地上泥柴竈，孩子們拾柴草燒火做飯，後來進一步自製蜂窩煤模子，自己打製蜂窩煤，還學著用罐頭盒做煤油爐，用木箱製作太陽能機，可以蒸熟紅薯，進一步科學化。那時候人人會動腦筋，自己動手，對付肚子的需求。

住：六、七十年代，兩次發生地震，大家都在室外用包穀杆搭防震棚，過後就成了永久的窩棚，當作廚房，孩子們也能在裡面學習，擴大了住房面積；那時住房狹窄，三代人擠在一起。

文革沒有什麼事，很多人開始自己打造家具，我也買些零碎木料，自己鋸、刨，做菜櫃、書架、小凳，還自己油漆，樣子談不上美觀，只求實用。當時還興起自己安裝半導體收音機之風，我也向年輕人學習，學會看電路圖，騎車去西安一家專賣店買處理好的二極管、三極管、電容、電阻，自己打磨三合板製作機盒，興趣很高。

後來又學會拍照和洗照片，當時陝西產的「華山牌」相機處理價只要八元一台，一筐筐地放在雜貨店門口地上賣。膠卷、相紙也都有處理品。進一步，我又按科普雜誌上的文章，興致勃勃地自製放大機。

在教育 孩子方面，當時沒有成名成家的想法，只是想如何讓孩子將來下農村有一條謀生之路，於是就叫孩子學習拉二胡 、學畫畫、練毛筆字、學針灸，以便有一技之長，將來不會餓肚子。

文革十年，就是這樣忙忙碌碌，混混沌沌地過，嘴裡大喊革命，卻看不見前景，對付著過日子。現在想起來，只有一聲嘆息。

➤➤➤文革時期百姓日常（上）