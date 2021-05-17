作者飾演越軍的小隊長，與約翰韋恩（中）對戲。

如果我說曾和約翰韋恩（John Wayne）演過對手戲，聽者必認為是吹噓的大笑話； 縱然是吹噓，也還是有照片為證的。

那是一九六七年的夏天，我剛唸完碩士，唸博士的獎助學金申請尚無著落，正在青黃不接之際；而這時中國同學會傳來通知，美國 華納電影 公司正為一部由約翰韋恩主演的越南 戰爭片「The Green Berets」（放映時有的中文片名直譯「綠扁帽」，有的譯成「越南大戰」）招兵買馬，發通知到附近各州的大學徵求東方面孔的臨時演員，去扮越軍和越共。

拍攝地點在喬治亞州哥倫布市附近的美軍基地──班寧堡，班寧堡距離佛羅里達州立大學所在地的塔拉哈西市，只有一六○哩左右。

這在我可說是一個意外好消息，且去賺點外快再說；同時只有另外一個同學覺得新鮮，於是我們兩人驅車北上，加入這個電影拍攝工作。工資每周一百元，這在當時也算不錯了，因為我那個時候的獎助學金，每月也才一百五十元。

電影公司負擔食宿，還為我們租了旅館，拍攝地點提供極為豐盛的中餐，所以我們早晚就在旅館隨便吃點牛奶麵包打發。

最初兩天，攝影組派了個美國陸軍士官長來把我們組成越軍隊伍，並作些行軍等基本訓練；那名士官長還說我們讓他意外，很快就做得很好了；他不知道來的多半都是在台灣受過預官訓練的。

此外，每天就是有戲時列隊行進，或分別在碉堡上作衛兵站崗狀，我的鏡頭是有一天約翰韋恩要由我飾演的小隊長和他對戲；這個和他握手、說句客套話的鏡頭，好像還多加了我一百元。

多半時間沒我們的戲，大家就打牌、聊天，或分組打棒球、玩遊戲，日子過得輕鬆愉快。有的人說這種工打完之後，再也無法去打餐館的工了。

因為那裡有兵營，所以城裡有不少酒吧、夜總會之類的場所；晚上有人帶頭，我也和他們一起去開了一下洋葷，我唯一一次職業摔角賽就是在那看的，假得不堪入目，真難相信那些觀眾還熱烈鼓躁，當它是一回事似的。

九月多，到了大家返校的時候， 影劇組也從夏威夷招來了大批東方面孔接替，我的打工經驗也到此結束。現在想起來還是滿難得，也很有趣。