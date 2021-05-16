文革時期百姓日常（上）

文革時，驚天動地的事時有發生，先是國家主席劉少奇被整死，再是革命元勛彭德懷、賀龍被關後鬥死；不久，永遠健康的副統帥又出走了，摔死在外蒙的沙漠之中。

更多比這些人小幾號的大人物也是在大時代浪潮中浮浮沉沉，時間一長，老百姓驚詫復驚詫，慢慢地也就見怪不怪了。

老百姓的日常生活又都怎麼過呢？筆者當時任中學教師，回想起來，那十年的日子主要是兩方面：天天搞革命，日日忙生活。

先說怎樣搞革命。一九六六年下半年起，停課鬧革命，原先的領導都成了走資派被打倒了，後來成立以紅衛兵為主體的籌委會，學校裡學生為領導先生，老師有事外出要向學生請假。

很快，紅衛兵大部分都出去串聯了，學校裡只留下一、兩個頭頭，教師們天天無所事事，遵照毛主席教導「你們要關心國家大事」；於是，每天外出看大字報就成了我們的革命工作，順便拿些傳單和各地的小報，看看各地揪走資派的消息，老作家都成了黑線人物。

當時沿街用蘆席建起大字報專欄，綿延幾里，時時更新。大字報內容五花八門，有的造反派抄家，查出領導和情人的私通日記，就公之於眾；有的描寫紅衛兵殘暴打死教師，看得令人淚下。

紅衛兵造反鬧了一年，已經沒有太多的利用價值，按照毛主席「知識青年到農村去」的號召，高、初中六十六至六十八三屆城市戶口的學生，全部得去農村插隊。老師們協同相關部門把闖將們送到生產隊，讓他們去戰天鬥地。學校裡空了，沒有學生了。

這時小學裡也積壓了一批三屆畢業生，於是中學開始恢復招收新生。我們學校原來是一所省屬高中，這時只能招收小學畢業生。同時，原來的班級取消，建立連排制，原來的班主任改稱指導員，班長成排長。幾個排組成一連，連長、指導員，都由成分相對好的年輕教師擔任。

文革前的課本都是封資修的黑貨，一律作廢，新的沒有編出來，學生們整天就是學語錄、讀社論、開大會、參加勞動。

原來讀語文、外語的早讀用來讀老三篇；早讀開始前要全體起立，面對主席像，揮動語錄本，「山呼」敬祝偉大領袖毛主席、我們心中最紅、最紅的紅太陽萬壽無疆，萬壽無疆，萬壽無疆，再祝我們的副統帥林副主席身體健康，永遠健康，永遠健康。當然，九一三事件後，副統帥的一句取消了，他已經無法健康了。

後來各省編出薄薄的臨時課本，也開設英語，第一課就學「Long live Chairman Mao！」喊起來不難，第二課學「無產階級文化大革命萬歲」，生詞長、發音難， 學生們初中學了兩年英語，也就是只會喊第一課的口號。到了高中，第一課還是這句口號。

當時，各種慶祝大會、誓師大會很多。毛主席給各地送芒果，雖然是人工複製品，我們都要熱烈歡迎和慶祝，好在我們從來沒有見過這種熱帶水果，也不知道它有多麼神聖。

有時半夜裡高音喇叭響起，毛主席發表了最新最高指示，我們連忙爬起來，敲鑼打鼓，外出遊行 慶祝。另外，各種各樣的批鬥會、公審公判大會也是一而再，再而三地反覆舉行。我們就排列在路邊，看掛著大牌的走資派或殺人犯、強姦犯在卡車上被壓著頭慢慢開過。

同時，經常有些令人料想不到的突發事件：自殺、他殺、靜坐、封路……時有所聞。特別這裡那裡突然發現反標（反革命標語），於是要追查、對筆跡，每人都要報告自己某日按時間順序的活動過程，並提供每一場合的證人，弄得人心惶惶。

看各種展覽也是大家趕熱鬧的機會，當時西安舉辦過泥塑收租院展覽，某某烈士事跡展覽，我們還去看了劉瀾濤的公館；當時他是中共 中央西北局第一書記，是西北最大的走資派，外號劉白毛，因為他滿頭白髮。

文革前，那裡是保密的禁地，現在自由出入，大家帶著好奇心趕去看看，他的公館也就是公家提供的一座二層小樓。當時老百姓大多數就是全家擠在一個小房間裡，他的二層樓很了不起，有樓上樓下、電話、抽水馬桶，都是很稀罕的。

門前的展示牌特別說明，他門前的一條小路原是石子路，劉瀾濤散步時感到不平坦，特地為他改成青磚路──走資派搞特殊化的罪行一樁。其實，比起滴水洞和毛家灣還差得很遠。

➤➤➤文革時期百姓日常（下）