梅開二度憶延中（上）

不顧一年有餘的全球「新冠災難」，時下美股依然牛氣沖天，但在經濟已復甦背景下的中國 股市，今年卻是不慍不火，步履遲緩。此中原因深不可測，一言難盡。

不過，當年中國股市瘋漲狂飆的情景，我仍然記憶猶新；以初生的上海證券交易所股價指數 為例，以該交易所正式開業日（一九九○年十二月十九日）為計算基期（一百點），一九九一年七月十五日正式發布，到了一九九二年五月五日，短短十個月竟已漲到四四八點九七點，等於翻了四倍！

同比如此漲幅，恐怕如今最強勢的美國那斯達克指數也自愧不如，可見當時中國股民為求暴富而奮勇追漲之熱情，何等凶猛！

筆者記得約在一九九一年十月，以每股七十六元（人民幣）買入四十股「上海延中」，一直緊捂不拋，眼看它每天上漲，甚是開心。其實原因是上海股市當時僅有八個上市公司股票 ，俗稱「老八股」，其中的延中又是生意不錯的民營公司，更受時人追捧。

上海股市政策規定每日交易要限量控價，而股民資金則不斷蜂擁入市，僧多粥少，致使老八股天天翻紅（中國股市價格上漲呈紅色，下跌則為綠色），而延中更是一騎絕塵，瀟灑狂奔。雖然漲幅被限，但平生首次炒股就博得紙上富貴，令我每日算錢，興奮異常。

到一九九二年二月八日，上海證交所為順應市場經濟規律，斷然決定此日放開「延中」和另一股票「大飛樂」之價格，任由市場定奪。

雖說是政策實驗性投石問路，但一石激起千層浪，平日「溫吞水」的上海股市頓時波濤洶湧，往常一周成交僅二千多股的延中，四天裡就成交了三十點七萬股，翻了一五三倍！而股價也一飛沖天，在十幾天內就由九十八點二元瘋漲到三百八十元，等於翻了三點八六倍！

我的延中買入價是七十六元，一看已漲到三百八十元，再貪心也該拋出獲利了。那天上午，和一幫股民像沙丁魚般擠在上海市楊浦區農業銀行五角場證券公司大廳櫃檯前，排隊搶到了交易紙單，趕緊寫上賣出限價，記得我填的是三百七十元。

但電腦配對結果未成交，因為當天三百八十元最高價僅僅出現過十幾分鐘，稍縱即逝，早就有他人捷足先登。次日，我早早再去排隊，填了個三百三十元賣出價，這下四十股全部賣出！

➤➤➤梅開二度憶延中（下）